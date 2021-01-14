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Девочки, спасенные сотрудниками полиции, ФСБ и Росгвардии в Петербурге от суицида, за неделю до Нового года создали группу «смерти»

Полиция проводит проверку по факту создания так называемой группы «смерти» в одном из мессенджеров. В ней участвовали три девочки, которых вчера спасли совместными усилиями МВД, ФСБ и Росгвардии в Красногвардейском районе Петербурга.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 14 января, еще в конце декабря школьницы создали так называемую группу «смерти» в одном из мессенджеров. Там подростки активно обсуждали свои намерения покончить жизнь самоубийством и способы его совершения.

В полиции отмечают, что семьи школьниц — исключительно благополучные, а сами подростки в поле зрения служб защиты детей и полиции никогда не попадали.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, в том числе с привлечением сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних, направленная на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — сообщает ведомство.

Подробнее читайте в ближайшее время на «Фонтанке».

Как писала «Фонтанка», двое дежурных полиции и ФСБ 13 января совершили чудо — их скоординированные действия позволили за час с момента звонка обеспокоенных родителей, получивших от детей странные записки, намекающие на суицид, найти детей в заброшенном доме на проспекте Энтузиастов. Рядом с детьми нашли чеки из аптек за товар на 2 тысячи рублей.

После осмотра в больнице только одну школьницу оставили в стационаре, остальных отпустили домой. СК возбудил уголовное дело по статье «доведение до самоубийства», но это обычная практика для подобных случаев.

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Комментарии (25)

Antuan Rokanten
Все от того, что заняться нечем. А думали бы о том, чтобы получить востребованную профессию за границей, то учили бы уроки и языки не отрывая головы. И мысли бы о такой чуши не было. Да и родители тоже не уделяли достаточно внимания детям, раз у них такие мысли появились.
Zet
Может детки с родителей таким способом что-то поиметь хотят: телефон поновей или шмотки...
Владислав М
А был ли там суицид? Походу глупые девки просто чего-то приняли и решили поржать над реакцией родни, отправив им пугающие сообщения. А органы уже приписывают себе героические поступки, за банальный пробив мобил и выезд на местонахождение "приколисток".
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