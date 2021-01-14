Девочки, спасенные сотрудниками полиции, ФСБ и Росгвардии в Петербурге от суицида, за неделю до Нового года создали группу «смерти»

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 14 января, еще в конце декабря школьницы создали так называемую группу «смерти» в одном из мессенджеров. Там подростки активно обсуждали свои намерения покончить жизнь самоубийством и способы его совершения.

Полиция проводит проверку по факту создания так называемой группы «смерти» в одном из мессенджеров. В ней участвовали три девочки, которых вчера спасли совместными усилиями МВД, ФСБ и Росгвардии в Красногвардейском районе Петербурга.

В полиции отмечают, что семьи школьниц — исключительно благополучные, а сами подростки в поле зрения служб защиты детей и полиции никогда не попадали.



«В настоящее время по данному факту проводится проверка, в том числе с привлечением сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних, направленная на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — сообщает ведомство.



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Как писала «Фонтанка», двое дежурных полиции и ФСБ 13 января совершили чудо — их скоординированные действия позволили за час с момента звонка обеспокоенных родителей, получивших от детей странные записки, намекающие на суицид, найти детей в заброшенном доме на проспекте Энтузиастов. Рядом с детьми нашли чеки из аптек за товар на 2 тысячи рублей.



После осмотра в больнице только одну школьницу оставили в стационаре, остальных отпустили домой. СК возбудил уголовное дело по статье «доведение до самоубийства», но это обычная практика для подобных случаев.

