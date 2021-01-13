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Два дежурных полиции и ФСБ совершили староновогоднее чудо: за час нашли трех школьниц, которые хотели совершить самоубийство. Дети выжили

Смекалка и неравнодушие спасли трех школьниц от рокового шага. Матери двух из них, как стало известно «Фонтанке» 13 января, около 17 часов оборвали телефоны полиции с сообщением о странных записках, которые получили через интернет и в мессенджерах от своих 13-летних детей. В письмах девочки просили прощения и намекали на суицид.

Все патрульные районы, наряды ОВО и участковые — всего порядка 80 человек — были брошены на обход территории с приметами девочек. Однако с учетом того, что в большинстве своем в Красной Гвардии большое количество многоквартирных домов, поиски грозили затянуться надолго.

Первое чудо сотворила дежурная из ДЧ района. Она позвонила в дежурную часть ФСБ с просьбой о помощи в поисках детей. Затем неравнодушный сотрудник спецслужбы оперативно передал номера мобильных телефонов в техническую часть ФСБ. Там бросили все силы и к 17:45–18:00 у полицейских были данные по локации с небольшой площадью, где школьницы находились вместе с телефонами.

Все 80 сотрудников полиции и Росгвардии принялись методично обходить указанный квадрат. И в парадной одного из заброшенных домов по проспекту Энтузиастов наряд ОВО и пара патрульных услышали шум. Они поднялись на этаж и увидели не двух, а трех школьниц в явно неадекватном состоянии. Рядом с ними нашли чеки из соседней аптеки, где девочкам на 2 тысячи продали товар.

Школьниц из холодной парадной увезли в отдел, куда за ними приехала скорая. Полицейским девочки сказали, что потеряли смысл жизни.

Подростки находятся в детской больнице имени Раухфуса, их состояние оценивается как средней тяжести, но не вызывающее опасений.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

Wernum
"большинстве своем в Красной Гвардии большое количество многоквартирных домов"

Большое количество раз использовано слово "большое".
Не хватило вычитки и редактуры.
Не говоря о Красной Гвардии.
Mikle776
Просто приятно удивлен... видимо есть хорошие и неравнодушные люди везде... не стали отвечать, что когда будут тела и тогда приедем и опишем... Молодцы
Владислав М
Выполнение полицией своей работы - это уже теперь новогоднее чудо? С такой властью видимо да.
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