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Путин призвал начать массовую вакцинацию. Голикова подтвердила готовность

Президент России во время совещания призвал со следующей недели перейти к массовой вакцинации всего населения и подготовить инфраструктуру. Заместитель председателя правительства РФ констатировала готовность.

«Мы готовы с понедельника следующей недели выполнить поручение по переходу от масштабной вакцинации к более широкой вакцинации», — доложила 13 января Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным.

По ее словам, в стране открыт 1331 прививочный пункт, однако их число нужно увеличить. Голикова сообщила, что вопросы вакцинации будут отдельно обсуждаться с регионами.

Президент подчеркнул, что российская вакцина — «лучшая в мире».

В декабре прошлого года Владимир Путин приказал начать вакцинацию граждан.

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Комментарии (10)

dedmoroz_5e4d8827384c2
Молодец! Газ - в пол! Победа будет за нами!
nuga
Народ не его крепостные,чтобы отдавать приказ его колоть непонятной вакциной.Барин себя не колет,осторожничает.
Алексей Иванов
Отлично, от масштабной вакцинации к более широкой вакцинации! Потом от более широкой к ещё более широкой. Потом к СОВСЕМ широкой. Потом к широчайшей. Мне нравится такой план.
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