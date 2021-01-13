Путин призвал начать массовую вакцинацию. Голикова подтвердила готовность

Президент России во время совещания призвал со следующей недели перейти к массовой вакцинации всего населения и подготовить инфраструктуру. Заместитель председателя правительства РФ констатировала готовность.

«Мы готовы с понедельника следующей недели выполнить поручение по переходу от масштабной вакцинации к более широкой вакцинации», — доложила 13 января Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным.

По ее словам, в стране открыт 1331 прививочный пункт, однако их число нужно увеличить. Голикова сообщила, что вопросы вакцинации будут отдельно обсуждаться с регионами.