Суд не стал взыскивать с бывших управляющих петербургского «Метростроя» 3 млрд рублей

Арбитражный суд отказал в удовлетворении иска нынешнего конкурсного управляющего петербургского «Метростроя» к его предшественникам. Он требовал взыскать с них 2,8 млрд рублей.
Судя по сообщению конкурсного, решение принято 1 октября.
«Фонтанка» рассказывала о сути этого иска. Назначенный в 2023 году конкурсный управляющий «Метростроя» Алексей Кузнецов посчитал, что его предшественники Светлана Судья и Андрей Мариничев затянули с продажей площадки предприятия на Расстанной улице, и за время промедления ее цена упала на 2,8 млрд рублей. Именно столько он и требовал взыскать солидарно с тех, кого посчитал виновниками. Продать эту площадку, впрочем, не получилось даже за 800 млн рублей (изначально ее оценивали в 3,6 млрд).
Параллельно с реализацией имущества «Метростроя» Кузнецов пытается активно взыскивать средства с акционеров и бывших конкурсных управляющих «Метростроя». Последний пример — субсидиарное требование к отцу и сыну Александровым и к аффилированным лицам и структурам — в частности, к компании «Метропаркинг». Кроме того, Кузнецов решил, что его предшественник по необъяснимо льготной ставке сдавал в аренду спорткомплекс «Метростроя», чем нарушались интересы его кредиторов. Кузнецов добился ареста имущества Мариничева, а позже бывшие конкурсные управляющие «Метростроем» были и вовсе арестованы по обвинению в мошенничестве.
«Метрострой» банкротится с 2021 года, однако до распродажи крупных объектов недвижимости и больших лотов по технике дело дошло только сейчас. Из уже проданных крупных объектов можно назвать комплекс на Маршала Говорова и завод ЖБИ на Ново-Никитинской (приобрел «Метрострой Северной столицы»), а также территорию на улице Ивана Черных (покупатель — Группа ЛСР). Кроме того, распродается и частично покупается техника предприятия.