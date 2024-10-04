Суд не стал взыскивать с бывших управляющих петербургского «Метростроя» 3 млрд рублей

«Метрострой» банкротится с 2021 года, однако до распродажи крупных объектов недвижимости и больших лотов по технике дело дошло только сейчас. Из уже проданных крупных объектов можно назвать комплекс на Маршала Говорова и завод ЖБИ на Ново-Никитинской (приобрел «Метрострой Северной столицы»), а также территорию на улице Ивана Черных (покупатель — Группа ЛСР). Кроме того, распродается и частично покупается техника предприятия.