Завод железобетонных изделий «Метростроя» продали в три раза дешевле, чем оценили изначально

Завод железобетонных изделий петербургского «Метростроя» продан на банкротных торгах. Покупатель не удивил.
О продаже производственной площадки на Ново-Никитинской, 17 сообщает 28 августа РАД. «Лот продан на 786,3 млн дороже предусмотренной минимальной цены. Итоговая цена продажи — 1,13 млрд рублей», — говорится в сообщении площадки.
Судя по протоколу, единственную одобренную заявку подал «Метрострой Северной столицы» — основной кредитор «Метростроя». Именно залогом в его пользу была обременена часть объектов на Ново-Никитинской улице. Всего лот включал земельный участок в 5,6 га, производственные здания и склад готовой продукции, а также подъездные пути от станции Шувалово.
Напомним, еще в прошлом году завод ЖБИ оценивался примерно в 3 млрд рублей. Однако в итоге его выставили на торги за 2,7 млрд, и даже за эту цену претендентов не нашлось. Со второй попытки комплекс выставили за 2,4 млрд и запустили процесс снижения стартовой цены на 300–350 млн через каждые несколько дней. 26 августа она опустилась до 1,1 млрд. Когда РАД говорит о превышении минимальной цены на 786,3 млн рублей, он, очевидно, имеет в виду тот уровень, до которого стоимость бы упала в начале сентября — 344 млн.
Как сообщает Российский аукционный дом, «это уже пятая производственно-складская площадка, реализованная на торгах РАД в рамках процедуры банкротства ОАО «Метрострой»». «Фонтанка» рассказывала, какие пертурбации происходят со стоимостью объектов на этих торгах. Среди уже проданных имущественных комплексов — участок на Маршала Говорова и спорткомплекс на Левашовском (их также приобрел «Метрострой Северной столицы»), а также территория на улице Ивана Черных (покупатель — Группа ЛСР). Распродается и техника предприятия — в частности, его крупнейший проходческий щит «Надежда».
Ранее «Фонтанка» рассказывала, как конкурсный управляющий «Метростроя» через суд вернул в конкурсную массу бизнес-центр на Барочной улице.
Завод железобетонных изделий «Метростроя» продали в три раза дешевле, чем оценили изначально
Завод железобетонных изделий петербургского «Метростроя» продан на банкротных торгах. Покупатель не удивил.