Вершки и корешки ушедшей эпохи. Суд отдает «Метрострою» скандальный бизнес-центр на Барочной

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Бизнес-центр на Барочной улице, о котором годами спорили кредиторы «Метростроя» и связанная с ним компания «Метропаркинг», возвращается к обанкротившемуся предприятию, чтобы отправиться прямиком на распродажу. Его постройка — это отдельный уголовный сюжет в деле бывшего гендиректора.





О том, что бизнес-центр возвращен в конкурсную массу, в пятницу сообщил управляющий «Метростроя» Алексей Кузнецов. Вообще-то, арбитраж высказался по трем объектам (еще холодильная и трансформаторная станции), но по-настоящему интересовало всех именно здание, которое официально числится «спортивным клубом» площадью под 40 тысяч квадратных метров.



Как делить будем?

«Фонтанка» рассказывала о коллизии вокруг этого здания. Еще в 2009 году «Метрострой», тогда еще находившийся в силе, за полтора миллиарда рублей купил у города 2,5 га на Левашовском проспекте со стоявшими на участке спортивными сооружениями и решил там все реконструировать. Через два года предприятие заключило инвестдоговор с не вполне посторонней компанией «Метропаркинг» на строительство спортклуба, по которому застройщик взял землю в аренду. Условия были такие: «Метрострою» отойдет собственно стадион с трибунами, «Метропаркингу» — спортивный клуб.



Предполагалось, что расходы инвестора, которым выступал «Метрострой», составят всего порядка 30 млн рублей (изыскания, буровые работы и т.п.). Однако в итоге, как указывали позже его конкурсные управляющие, со всеми контрактами и авансами компания вложила порядка 1,3 млрд рублей — в том числе предоставила застройщику материалы более чем на 800 млн (об этом позже). Объекты построили, а в 2018–2020 годах пришло время делить вершки и корешки. «Метрострой» получил в собственность стадион (кадастровая стоимость — 23 млн), а «Метропаркинг» — спортивный клуб (1,5 млрд). Перед этим стороны подписали акты зачета накопленных взаимных требований: никто ни от кого ничего не требует, все обязательства друг перед другом прекращены.



На самом деле уже тогда «Метрострою» было сильно нехорошо, а когда через несколько месяцев он ушел в полноценное банкротство, кредиторы пригляделись к этим сделкам внимательнее. Конкурсные решили оспорить, и сам инвестдоговор 2011 года, и регистрацию права, и все взаимозачеты, из-за которых компания потеряла всякую возможность претендовать на построенный за ее деньги бизнес-центр в отличном месте (а значит, и продать его, чтобы рассчитаться со своими долгами). Дело о банкротстве «Метростроя» возбудили в марте 2019 года, а результаты инвестиционной деятельности так своеобразно распределяли в течение года до этого и после. А значит, эти сделки в теории можно признать недействительными. Тем более что уже на их момент у ослабшего «Метростроя» хватало долгов перед подрядчиками по зеленой линии метро.



То, что «Метрострой» и «Метропаркинг» аффилированы, арбитраж установил еще ранее. Собственно, для этого достаточно посмотреть на директоров и учредителей не только их, но и взаимосвязанных компаний «Главреконструкция», «Проект Р8», «Подземный эксперт», «СМУ № 13 Метрострой». Там много людей с фамилиями «Александров», «Алпатов» и «Сепитый», это максимально известные в петербургской отрасли династии. «Указанные обстоятельства в их совокупности свидетельствуют о том, что ООО «Метропаркинг» и ОАО «Метрострой» входят в одну группу компаний, контролируемую одними и теми же лицами», — говорится в постановлении суда.



«Метропаркинг» настаивал, что он тоже инвестировал 1,3 млрд рублей за счет собственных средств. Однако управляющий сослался на банковские выписки, которые подтверждают, что таковых средств у фирмы с уставным капиталом 20 тысяч вообще не было. А налоговая проверка показала, что деньги на строительство доходили до «Метропаркинга» через цепочку компаний от самого «Метростроя». В общем суд решил, что финансовое участие «Метропаркинга» в стройке вообще не доказано, нормальной документации он не предоставил.



Кто спросит за стройматериалы

А теперь вернемся к стройматериалам, которые «Метрострой» и поставил «Метропаркингу» на 875 млн рублей. Еще в 2016 году стороны договорились об отсрочке на их оплату на 7,5 лет (до конца 2023-го). А в 2018-м «Метрострой» уступил право требовать с «Метропаркинга» 730 млн компании «Циклон-КЗС» (работала на петербургской дамбе, когда подрядчиком там был сам «Метрострой»). Это был договор цессии, который так и лежал мертвым грузом, пока не был расторгнут по иску «Метростроя» в конце 2021 года, то есть после начала банкротства.



Во встречном иске «Циклон-КЗС» утверждал, что не знал ни о какой отсрочке, которую получил «Метропаркинг». Но вот странность, говорит суд: сама задолженность сформировалась в 2016 году, «Циклон-КЗС» перекупил ее в 2018-м, сроки исковой давности по ней заканчивались в 2019-м — но никто не пытался ничего взыскать. Все это: поведение сторон при исполнении инвестдоговора, отсрочка платежа на 7 лет, уступка требования третьему лицу (причем сразу после того, как налоговая доначислила «Метрострою» налогов на 825 млн), полное равнодушие всех участников к этой задолженности, — означает, что «ОАО «Метрострой» и ООО «Метропаркинг» заключали сделки на условиях, которые недоступны обычным (независимым) участникам гражданского оборота, и намерений по возврату задолженности за поставленные товары вовсе не было».



Здесь надо вспомнить, что история с долгом за стройматериалы еще в конце 2019 года вылилась в уголовную плоскость. Это один из нескольких эпизодов, которые вменяют бывшему гендиректору «Метростроя» и многолетнему соучредителю Николаю Александрову. В период крутого пике компании следствие ФСБ вело с ним заочный диалог так: уголовное дело по растрате в особо крупном размере — СИЗО — выход на домашний арест — новое дело — СИЗО и так далее. Третьим таким заходом стал сюжет «Метропаркинга»: следствие решило, что право требовать деньги с него «Метрострой» передал «Циклону-КЗС» с 30% скидкой, разницу собирались поделить.



Первые две серии — это поставка щебня и кабеля для фиолетовой линии метро. В истории с щебнем вместе с Александровым проходил гендиректор ООО БТР (и соучредитель «Циклона-КЗС») Анталий Болотов. В мае 2020 года Николай Александров вышел из-под реального на домашний арест, а после — на подписку о невыезде. По данным «Фонтанки», все три эпизода в разработке, однако адвокаты ограничены подпиской о неразглашении. В среде правоохранителей, близких к расследованию, с конца 2022 года бытует версия о «скорой» передаче дела в суд. Что такое «скоро», особенно с учетом продолжающейся распродажи «Метростроя», сказать никто не может.



Все переиграть

В итоге суд прямо говорит как о доказанном факте: вся стройка финансировалась исключительно «со счетов ОАО «Метрострой» через цепочки сделок (платежей)».



«Учитывая, что все денежные средства, потраченные на реализацию спорных объектов недвижимости, принадлежат должнику («Метрострою». — Прим. ред.), то все, что было построено в рамках договора, должно находиться в собственности ОАО «Метрострой», — считает арбитраж. — В результате совершения оспариваемой сделки (инвестиционного договора) был причинен вред имущественным правам кредиторов, поскольку вследствие выбытия из конкурсной массы была утрачена возможность обращения взыскания на спорное имущество».



Что там кто и кому прощал в рамках взаимозачетов — отдельный разговор. Но суд обращает внимание: у «Метростроя», который за все и платил, просто не могла образоваться какая-либо задолженность перед «Метропаркингом» по инвестиционному договору.



Вывод: инвестдоговор 2011 года признается недействительной сделкой со всеми вытекающими — «спортивный клуб» (ну да, и две подстанции) должны вернуться в конкурсную массу «Метростроя». Это, к слову, означает, что кредиторам надо будет подыскать, кто возьмется содержать здание. «Фонтанка» рассказывала, что бизнес-центр арестовали в 2020 году и столкнулись с неприятной необходимость ухаживать за арестованным. Ранее там квартировал «ЭПАМ Системз», но его давно нет.



Дальнейшая судьба понятна: новый конкурсный управляющий развернул активную деятельность по распродаже «Метростроя», чтобы рассчитаться по долгам перед кредиторами более чем на 10 млрд. Основной массив, понятное дело, пытаются закрыть за счет объектов недвижимости. Уже ушли участок на Ивана Черных и на Маршала Говорова. Можно вспомнить, что и стадион под боком у спорного бизнес-центра на Барочной тоже выкуплен — «Метростроем Северной столицы». Между тем остаются активы, продать которые пока не получается: это относится, в частности, к обоим объектам на Ново-Никитинской улице, включая завод ЖБИ, а также на Расстанной.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»