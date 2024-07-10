Конкурсный «Метростроя» требует взыскать 5 млрд с компании «Метропаркинг». Ей принадлежит бизнес-центр на Барочной

Конкурсный управляющий петербургского «Метростроя» обратился в арбитраж с требованием выскать 5,1 млрд рублей с компании «Метропаркинг». Параллельно у нее отбирают бизнес-центр в пользу кредиторов.



Сообщение об обращении в суд опубликовано 10 июля. Речь идет о взыскании денег с «Метропаркинга» в пользу ОАО «Метрострой». Формулировка: «в связи с извлечением дохода от аренды объектов недвижимости, возвращенных в конкурсную массу должника».



«Фонтанка» рассказывала, о чем речь. «Метрострой» и «Метропаркинг» в 2011 году заключили инвестиционное соглашение о строительстве «спортивного клуба» на Барочной улице, который по большей части представляет собой бизнес-центр. После завершения строительства само здание отошло на праве собственности «Метропаркингу» как застройщику, а стадион рядом — «Метрострою» как инвестору. После банкротства «Метростроя» его управляющие подали иск о признании инвестдоговора и последующих актов недействительными, так как фактически все расходы на стройку нес сам «Метрострой», а не «Метропаркинг». Недавно арбитраж удовлетворил иск и постановил вернуть здание в конкурсную массу. Решение в силу не вступило.



Новый иск конкурсного управляющего Алексея Кузнецова означает, что он пытается взыскать сумму, которую «Метропаркинг» заработал на сдаче помещений в аренду. «Фонтанке» Кузнецов пояснил, что сумму вывели путем простого умножения площади и предполагаемой арендной ставки. В будущем требования уточнят, если «Метропаркинг» представит документы о реальной ренте и о своих расходах на эксплуатацию здания.



Напомним, ранее конкурсный управляющий «Метростроя» подавал иски к своим предшественникам, а также к компании, которая арендовала спортивный комплекс компании рядом с этим бизнес-центром.

