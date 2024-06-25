Конкурсный управляющий «Метростроя» продолжает требовать деньги со своих предшественников

Конкурсный управляющий петербургского «Метростроя» Алексей Кузнецов подал иск к своим предшественникам Андрею Мариничеву и Светлане Судье. Он пытается вернуть в конкурсную массу десятки миллионов.



Как сообщил конкурсный 25 июня, средства он взыскивает солидарно с двух бывших управляющих, а также с компании «Санкт-Петербургский центр инновационных технологий» (СПбЦИТ). В перечне требований — убытки на 56,8 млн рублей, проценты за пользование чужими средствами на ту же сумму убытков, а также проценты в размере 4,8 млн рублей.



Это не первый иск Алексея Кузнецова к предшественникам и к конкретной компании. Вскоре после своего назначения в 2023 году новый конкурсный управляющий первым делом добился ареста для имущества Мариничева на 20 млн рублей, а после подал иски к нему и Светлане Судье — на 378 млн рублей и на 2,8 млрд.



Позже Мариничев, Судья и гендиректор ООО «Санкт-Петербургский центр инновационных технологий» Павел Матвеев были арестованы по делу о крупном мошенничестве. Алексей Кузнецов считает, что СПбЦИТ снимал спортивный комплекс банкротящегося «Метростроя» на Левашовском проспекте по необъяснимо льготной ставке, тогда как даже город был готов платить больше. Позже он подал иск к компании, Мариничеву и Судье на 3,9 млн. Комплекс на Левашовском с тех пор уже успел выкупить в собственность «Метрострой Северной столицы».

