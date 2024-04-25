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    Цена вопроса. Конкурсный управляющий «Метростроя» подал иск к арестованным предшественникам на 4 млн

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    Конкурсный управляющий петербургского «Метростроя» подал иск к своим предшественникам. Они в следственном изоляторе.

    Как сообщил сам управляющий Алексей Кузнецов 25 апреля, накануне он обратился в арбитражный суд с требованием о взыскании солидарно с Мариничева Андрея Ивановича, Судьи Светланы Николаевны и ООО «Санкт-Петербургский центр инновационных технологий» 3,9 млн рублей. Речь идет об убытках, которые «Метрострой» понес по договору аренды недвижимости, так что деньги должны быть возвращены в конкурсную массу компании, проходящей банкротство.

    Светлана Судья и Андрей Мариничев были конкурсными управляющими «Метростроя» до Кузнецова, назначенного в прошлом году. Он уже неоднократно подавал к ним иски, связанные с неудовлетворительной, по его мнению, работой, в том числе — на 2,8 млрд рублей. Нынешние требования на несколько порядков ниже, но важен контекст. Мариничев, Судья и гендиректор ООО «Санкт-Петербургский центр инновационных технологий» Павел Матвеев находятся под арестом как фигуранты дела об особо крупном мошенничестве. Следствие считает, что управляющие на заведомо нерыночных условиях сдавали имущество «Метростроя» этой компании. Вероятно, речь идет о спорткомплексе «Метростроя» на Левашовском проспекте, который только сейчас выставляют на банкротные торги.


    Ранее Мариничев комментировал претензии Кузнецова, утверждая, что не знал о более выгодном для компании предложении по аренде и что сдавал имущество компании, которая была готова взять на себя коммунальные и управленческие расходы.

    Светлана Судья оставила должность конкурсного управляющего «Метростроя» в 2022 году, ее сменил Андрей Мариничев, которого отстранили в конце 2023-го по ходатайству главного кредитора — «Метростроя Северной столицы».

    Алексей Кузнецов стал новым конкурсным, при нем пошел процесс реализации движимого и недвижимого имущества «Метростроя» на торгах. За это время Кузнецов успел подать два требования к своим предшественникам: на 380 млн рублей к ним обоим и на 20 млн — к Мариничеву.Позже Кузнецов обратился с иском к предшественникам еще на 2,8 млрд рублей. По его мнению, именно такой суммы недостает в конкурсной массе из-за их действий.

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