Александровы и не только. С бывших директоров «Метростроя» и «Метропаркинга» требуют взыскать долги

Конкурсный управляющий петербургского «Метростроя» Алексей Кузнецов требует привлечь к субсидиарной ответственности несколько человек, возглавлявших компанию в прошлом или аффилированных с ней. От них хотят, чтобы они вложились в общую сумму под десяток миллиардов.
Как сообщил конкурсный 2 сентября, в его требовании упомянуто ООО «Метропаркинг», а также шесть человек. Во-первых, это отец и сын Александровы, которые в разное время были гендиректорами «Метростроя» и его крупными акционерами. Ранее Смольный отдельно подчеркивал «недружественное» поведение акционеров, которые отказались передавать свои доли городу, после чего было принято решение банкротить «Метрострой» и заводить вместо него нового генподрядчика на рынок Петербурга. Николай Александров к тому же стал фигурантом уголовных дел по нескольким эпизодам, связанным со строительством метро; его и его отца Вадима уже пытались привлечь к субсидиарной ответственности на 6,8 млрд, для чего суд арестовал их имущество.
Далее в списке конкурсного значатся два бывших гендиректора «Метропаркинга» — Сергей Баранов и Айдар Ермаков, а также его бенефициар Борис Уразбахтин. И наконец, Геннадий Андрусевич, которого в тексте требования называют финансовым советником Ермакова (ссылаясь на проверку ФНС) и который был замгендиректора по экономике и финансам в «Метрострое». Всех их управляющий требует привлечь к субсидиарной ответственности «на сумму обязательств ОАО «Метрострой», учитываемую в составе текущих платежей и в реестре требований кредиторов». Напомним, общая задолженность компании составляет порядка 12 млрд рублей, а в реестре требований кредиторов — около 10 млрд.
«Фонтанка» подробно рассказывала о кейсе «Метропаркинга» в контексте банкротства аффилированного с ним «Метростроя». Еще в 2009 году они заключили инвестдоговор на строительство спортклуба на Барочной улице. Строить его должен был «Метропаркинг», ему же должно было достаться здание, а «Метрострою» — стадион с трибунами. Так и получилось, однако затем кредиторы «Метростроя» начали оспаривать соответствующие сделки, а суд пришел к выводу, что расходы на строительство фактически оплачивал сам «Метрострой». Так что недавно арбитраж постановил передать спортклуб в конкурсную массу этой компании.
Вскоре после этого управляющий «Метростроя» обратился в арбитраж с требованием выскать 5,1 млрд рублей с компании «Метропаркинг».
Александровы и не только. С бывших директоров «Метростроя» и «Метропаркинга» требуют взыскать долги
Конкурсный управляющий петербургского «Метростроя» Алексей Кузнецов требует привлечь к субсидиарной ответственности несколько человек, возглавлявших компанию в прошлом или аффилированных с ней. От них хотят, чтобы они вложились в общую сумму под десяток миллиардов.
После своего назначения в 2023 году управляющий «Метростроя» Алексей Кузнецов начал активно судиться со своими предшественниками. Среди прочего он решил, что его бывший конкурсный по необъяснимо льготной ставке сдавал в аренду спорткомплекс «Метростроя» компании СПбЦИТ, чем нарушались интересы его кредиторов. Кузнецов добился ареста имущества Мариничева, а позже бывшие конкурсные управляющие «Метростроем» были и вовсе арестованы по обвинению в мошенничестве.
Кузнецов продолжал подавать к ним иски по различным поводам — на 400 млн, на 2,8 млрд рублей, на 4 млн. Одновременно он оспаривает многие сделки и с переменным успехом выставляет на торги имущество «Метростроя» — в частности, упомянутый спорткомплекс ушел «Метрострою Северной столицы».
«Метрострой» банкротится с 2021 года, однако до распродажи крупных объектов недвижимости и больших лотов по технике дело дошло только сейчас. Из уже проданных крупных объектов можно назвать комплекс на Маршала Говорова и завод ЖБИ на Ново-Никитинской (приобрел «Метрострой Северной столицы»), а также территорию на улице Ивана Черных (покупатель — Группа ЛСР). Кроме того, распродается и частично покупается техника предприятия.