Александровы и не только. С бывших директоров «Метростроя» и «Метропаркинга» требуют взыскать долги

Конкурсный управляющий петербургского «Метростроя» Алексей Кузнецов требует привлечь к субсидиарной ответственности несколько человек, возглавлявших компанию в прошлом или аффилированных с ней. От них хотят, чтобы они вложились в общую сумму под десяток миллиардов.



Как сообщил конкурсный 2 сентября, в его требовании упомянуто ООО «Метропаркинг», а также шесть человек. Во-первых, это отец и сын Александровы, которые в разное время были гендиректорами «Метростроя» и его крупными акционерами. Ранее Смольный отдельно подчеркивал «недружественное» поведение акционеров, которые отказались передавать свои доли городу, после чего было принято решение банкротить «Метрострой» и заводить вместо него нового генподрядчика на рынок Петербурга. Николай Александров к тому же стал фигурантом уголовных дел по нескольким эпизодам, связанным со строительством метро; его и его отца Вадима уже пытались привлечь к субсидиарной ответственности на 6,8 млрд, для чего суд арестовал их имущество.



Далее в списке конкурсного значатся два бывших гендиректора «Метропаркинга» — Сергей Баранов и Айдар Ермаков, а также его бенефициар Борис Уразбахтин. И наконец, Геннадий Андрусевич, которого в тексте требования называют финансовым советником Ермакова (ссылаясь на проверку ФНС) и который был замгендиректора по экономике и финансам в «Метрострое». Всех их управляющий требует привлечь к субсидиарной ответственности «на сумму обязательств ОАО «Метрострой», учитываемую в составе текущих платежей и в реестре требований кредиторов». Напомним, общая задолженность компании составляет порядка 12 млрд рублей, а в реестре требований кредиторов — около 10 млрд.



«Фонтанка» подробно рассказывала о кейсе «Метропаркинга» в контексте банкротства аффилированного с ним «Метростроя». Еще в 2009 году они заключили инвестдоговор на строительство спортклуба на Барочной улице. Строить его должен был «Метропаркинг», ему же должно было достаться здание, а «Метрострою» — стадион с трибунами. Так и получилось, однако затем кредиторы «Метростроя» начали оспаривать соответствующие сделки, а суд пришел к выводу, что расходы на строительство фактически оплачивал сам «Метрострой». Так что недавно арбитраж постановил передать спортклуб в конкурсную массу этой компании.



Вскоре после этого управляющий «Метростроя» обратился в арбитраж с требованием выскать 5,1 млрд рублей с компании «Метропаркинг».

