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    Управляющий петербургским «Метростроем» отсудил деньги у своего предшественника

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    Конкурсный управляющий петербургским «Метростроем» Алексей Кузнецов сумел убедить суд, что компания понесла убытки из-за того, как сдавалось в аренду ее имущество. Правда, его амбиции уменьшили вдвое.

    Как сообщил Кузнецов 25 июля, арбитраж удовлетворил его иск к бывшему конкурсному «Метростроя» Андрею Мариничеву и компании «Санкт-Петербургский центр инновационных технологий» (СПбЦИТ). Солидарно с них взыскано 9,3 млн рублей в конкурсную массу «Метростроя». Правда, изначально Кузнецов рассчитывал на 18,4 млн.

    Напомним, этот иск стал первым в череде многих, последовавших за назначением Кузнецова в 2023 году. Он решил, что его предшественник по необъяснимо льготной ставке сдавал в аренду спорткомплекс «Метростроя» компании СПбЦИТ, чем нарушались интересы его кредиторов. Кузнецов добился ареста имущества Мариничева, а позже бывшие конкурсные управляющие «Метростроем» были и вовсе арестованы по обвинению в мошенничестве.

    Кузнецов продолжал подавать к ним иски по различным поводам — на 400 млн, на 2,8 млрд рублей, на 4 млн. Одновременно он оспаривает многие сделки и с переменным успехом выставляет на торги имущество «Метростроя» — в частности, упомянутый спорткомплекс ушел «Метрострою Северной столицы».

    Один из последних успехов Кузнецова как конкурсного — возврат во владение «Метростроя», а значит, в конкурсную массу, бизнес-центра на Барочной улице, который несколько лет числится за компанией «Метропаркинг». На этом он не остановился и требует взыскать с «Метропаркинга» еще 5 млрд.

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