Куда пойти 13–15 сентября: кофе и джаз в Павловске, «Сутра золотого света» и «Звери» на Дворцовой

Фото: istockphoto.com Поделиться Поделиться





Наступает середина первого месяца осени, в городе проходит множество нестандартных культурных событий. В этот уик-энд слушаем зарубежных певцов на Дворцовой, наслаждаемся джазом в Павловском парке и открываем творчество молодых художников в небольших галереях.



Актуальное Павловский парк угостит кофе и джазом 14 и 15 сентября, 0+

В эти тёплые выходные Павловский парк приглашает на осенний фестиваль «Кофе&Jazz». Маргарита Макара и Louis Charm Band, Вова Чё Морале и его Sweet Hot Jazz Band, вибрафонист Алексей Чижик и многие другие музыканты будут играть на аллеях и в парковых павильонах. Специальными гостями праздника станут бариста, которые научат варить кофе правильно и подскажут, как различать зёрна разных сортов.

Фото: ГМЗ «Павловск» Поделиться Поделиться





Лучшие циркачи покажут свой уровень

До 15 сентября, 0+

Лучшие артисты приезжают в Цирк Чинизелли на профессиональный фестиваль «Без границ». Эквилибристы, иллюзионисты, акробаты, клоуны, дрессировщики и жонглеры будут показывать мастерство, «удивлять и восхищать» на сцене Цирка на Фонтанке. В разные дни они представят две обширные программы и совместный гала-концерт.

«Сутра золотого света» озарит Эрмитаж 15 сентября, 12+

Гармония, созидание, восприятие — такие смысловые столпы послужили основой нового спектакля-променада Яны Туминой «Сутра золотого света». Благодаря мастерской режиссёра в РГИСИ и музейно-театральной лаборатории «Чудесный источник» Запасная галерея отдела Востока преобразится. Именно она станет площадкой театрального проекта. Участники лаборатории вдохновились памятниками искусства Центральной Азии II–XIX веков из фондов Эрмитажа и путешествиями паломников по Шелковому пути, которые мечтали отыскать священные тексты. После премьеры спектакль будет доступен для просмотра каждый вечер среды и четверга с сентября по декабрь.

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В «Севкабель порту» — день театра для всех

15 сентября, 16+

Пространством «свободной игры» станет в воскресенье «Севкабель порт». Фестиваль «Билеты проданы!» сделает воскресенье днем «глубокого театрального погружения». В программе нашлось место свободным читкам, целой творческой лаборатории «Маяк» под руководством режиссёра Натальи Карпинской и постановкам локальных театральных проектов. Праздник семейный, подробное расписание встреч опубликовано в группе проекта в социальных сетях. Для входа нужна регистрация.



Исполнители из стран БРИКС споют с российскими звёздами 13 сентября, 19:00, 0+

Исполнители из Индии, Африки, Бразилии, ОАЭ и Китая выступят с российскими певцами на концерте на Дворцовой площади. Вход на шоу свободный для всех. Петь дуэтом с гостями из-за рубежа должны Юлианна Караулова, Денис Майданов, Хабиб, ST и Бурито. Специальным гостем станет группа «Звери». Концерт — часть программы Форума объединённых культур, который в эти дни идет на нескольких площадках.

Театральное



В «Мастерской» представят своё «Превращение»

13 сентября, 19:00, 16+

В театре «Мастерская» Роман Габриа выпускает «Превращение» Франца Кафки в «анимационном формате». Чтобы в полной мере показать, как персонаж Кафки привыкает к новому состоянию, артисты театра искали специфическую, мультипликационную пластику для своих персонажей. Габриа и его команда сделали акцент не только на физическом, но и психоэмоциональном превращении героя.



Жизнь Даля перескажут в «Ловца слов» С 13 по 15 сентября, 19:00, 16+



На сцене Театра Поколений в эти выходные пройдут премьерные показы спектакля Руслана Кацагаджиева «Ловец слов». За такой поэтической характеристикой скрывается фигура Владимира Даля — создателя известнейшего толкового словаря. В основу постановки легла документальная пьеса драматурга и сценариста Олеси Лихачёвой, сотканная из текстов самого Даля и его современников. Режиссер и драматург работали с документами, письмами и детально изучали жизненный путь учёного.

В «Легенде» — путешествие в мир детства



14 и 15 сентября, 6+

Театр «Легенда» устраивает марафон детских спектаклей. В субботу на сцене развернется «Путешествие Нильса с дикими гусями» — приключения маленького мальчика, который освобождается от проклятия и учится крепкой дружбе. В воскресенье в афише — «Кошкин дом», сказка для самых маленьких о доброте и взаимопомощи.

В музеях

«Далëкое — близкое»: этноакцент в женских образах До 15 декабря, 18+

Московская галерея «Ханхалаев» приехала в гости к пространству Beriozka Gallery и привезла персональную выставку Зорикто Доржиева «Далëкое — близкое». Автор обращается к женским образам и представляет их в разных ипостасях: это и возлюбленная, она же муза, мать, сестра, госпожа и даже наложница. При этом все они — «дочери Великой степи». Доржиев прославился умением оживлять восточные сказки и легенды на своих полотнах и смелой игрой с этническими мотивами. Его работы хранятся в крупнейших мировых коллекциях.

Marina Gisich Gallery погрузилась в «электросон»

До 17 ноября, 16+

Яркие цифровые образы художница Таня Ахметгалиева «переселила» из киберпространства на масштабные полотна и использовала классические бумагу, масло или акварель. Проект в Marina Gisich Gallery получил название «Электросон», что наводит на мысли об изобретенной в СССР в 1948 году процедуре погружения в подобие транса при помощи воздействия током на мозг, а также на роман Филипа К. Дика «Снятся ли андроидам электроовцы?».

Музей истории религии покажет самые главные вещи

До 10 ноября, 6+

В Музее истории религии новой выставкой начинают разговор о «Священных реликвиях в христианстве». Экспонатами проекта стали живопись и графика, скульптуры, иконы, гравюры и церковное облачение. Посетители узнают захватывающие истории об обретении, а иногда и спасении ценных артефактов и мощей.

Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Старинные афиши — на «Ленфильме»

11 сентября, 0+

В фойе «Ленфильма» открылась выставка советских киноафиш «Взгляд сквозь время». Вход — свободный. Кураторы собрали плакаты к фильмам, созданным на студиях республик Советского Союза: «Арменфильм», «Беларусьфильм», «Казахфильм», «Киргизфильм», «Азербайджанфильм», «Молдова-фильм», «Таджикфильм», «Туркменфильм» и «Узбекфильм» и, конечно, «Ленфильм». Проект не только напомнит о фильмах, многие из которых считаются классикой, но и покажет, как взаимодействовали студии между собой.



Узнать новое



О «магии» магнитных полей — на лекции

13 сентября, 16+

Научный сотрудник и преподаватель Университета ИТМО Даниил Кладько в пятницу прочитает открытую лекцию в библиотеке Планетария 1. Ученый расскажет о том, как используются магнитные поля в современной медицине, и развенчает укоренившиеся мифы.

Фото: pixabay.com Поделиться Поделиться





Creative Writing Fest погрузил в мир писательства и рецензий

15 сентября, 18+

Фестиваль о писательстве и жизни «внутри» книжного бизнеса пройдёт на Левашовском хлебозаводе в это воскресенье. Гостями Creative Writing Fest станут писатели, преподаватели, литературные критики, среди которых Максим Мамлыга, Полина Бояркина, Марина Степнова. Темы на повестке — самые разные: от борьбы со «страхом чистого листа» до вопросов о «латиноамериканской женской литературе».



Японская каллиграфия и флористика — в квартале «Брусницын»

14 и 15 сентября, 19:30, 12+

Мастер-классы по икебане, японской каллиграфии и живописи традиционной тушью Суми-э — в арт-квартале «Брусницын». Профессиональные каллиграфы и флористы, некоторые — уроженцы Японии, научат видеть разницу между «западным» и «восточным» взглядом на искусство и за несколько часов помогут сделать руками небольшой арт-объект, который можно будет унести домой. На уроки нужна дополнительная запись.

Фехтовальщики соберутся у стен Русского музея



14 сентября, 0+

Ради показательных выступлений фехтовальщиков и мастеров по бою на ирландских тростях в субботу стоит завернуть к монументу Петру I у Михайловского замка. Там пройдет День рапирной науки: праздник спорта и старины, участие в котором бесплатно для всех.

На экранах



«Ненасытные люди» — комедия об убийстве С 12 сентября, 18+

В кино — премьера фильма Потси Пончироли «Ненасытные люди». Сюжет разворачивается в маленьком островном городке, где два незадачливых полицейских, приехав на вызов, случайно убивают хозяйку дома, а затем забирают случайно обнаруженный миллион долларов. Их действия погружают все в хаос: и вот за героями уже гоняются знакомые убитой женщины.

«Вера»: новый поворот в «Вам и не снилось…»

С 12 сентября, 6+

В отечественный прокат выходит драма режиссера Иры Волковой «Вера», переосмысляющая повесть Галины Щербаковой «Вам и не снилось…». Если в книге и одноименной кинокартине в центре внимания оказывается любовь двух подростков, то на этот раз главной героиней становится мать мальчика — Вера. Её с мужем Костей семейную жизнь нарушает появление первой возлюбленной Кости, Людмилы. Именно в дочь этой женщины влюбляется сын Веры Ромка.

Beat Weekend уже в Петербурге С 12 сентября

В Петербурге в этот уик-энд будет проходить фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend. Площадками для показов стали «Аврора», «Ленфильм», «Мираж на Большом», «Севкабель порт», Новая сцена Александринского театра и другие. Картиной открытия станет лента «Мишель Гондри: DIY» — увлекательная биография знаменитого режиссера и сценариста, автора клипов Бьорк, White Stripes и Daft Punk, а еще визионерского «Вечного сияния чистого разума».

«Ник Кейв и The Birthday Party» Фото: пресс-служба кинотеатра «Аврора» Поделиться Поделиться





Героиня Боярской расследует трагедию в школе

С 12 сентября, 18+

В прокате — дебютная драма режиссёра Ильи Михеева «110». Название в виде числового кода — отсылка к 110-й статье Уголовного кодекса, «Доведение до самоубийства». Это не только история о поиске виноватых в трагедии, но и драма об отношениях матери и дочери. Чтобы узнать, что произошло с одной из учениц гимназии, известному адвокату придется вызвать на допрос собственную дочь. Главные роли исполнили Елизавета Боярская и Алиса Цыганова.

Рассел Кроу стал священником в фильме ужасов

С 12 сентября, 18+



В российском прокате стартует картина Джошуа Джона Миллера «Экзорцизм». В главной роли — оскаровский лауреат Рассел Кроу. Он играет стареющего актёра-алкоголика, который пытается разобраться с личными проблемами и соглашается на роль священника-экзорциста в фильме ужасов. Постепенно близкие замечают, что с мужчиной творится нечто странное.