Эпоха апокалипсиса и 17 ценностей России. Как проходит в Петербурге культурный форум

Фото: Петр Ковалев / ТАСС Поделиться Поделиться





В Петербурге 11 сентября завершается «нулевой день» Форума объединенных культур, который раньше почти десять лет назывался Международным культурным форумом. После трех лет отмен — сначала из-за пандемии, потом по очевидным причинам — в 2023 году его переименовали, поставив во главе Владимира Кехмана (который также сохранил за собой посты директора МХАТа имени Горького в Москве и худрука Михайловского в Петербурге). Судя по заявке и программе, в 2024 году форум транслирует те ценности, которые деятелям культуры в своих произведениях придется отражать, если они хотят продолжать заниматься этой самой культурой.



Начало говорит само за себя. Пока делегаты из арабских стран, угощая попутчиков финиками, еще только спешили в Петербург в «Сапсанах», с заглавной темой форума в Мариинском дворце — Законодательном собрании Петербурга — выступил патриарх Кирилл. Его лекция «Культура XXI века: суверенитет или глобализм?» транслировалась в прямом эфире на двух телеканалах, во «ВКонтакте» и на сайте.

В преддверии форума гендиректор Первого канала Константин Эрнст объяснил ее включение в программу «попыткой христианской рефлексии» нынешнего «драматического момента истории». Среди «рефлексирующих» в Мариинском дворце заметили министра культуры Ольгу Любимову, музыканта Вячеслава Бутусова, депутатов и спикера Законодательного собрания, митрополита Варсонофия, певца Василия Герелло, ректора СПбГУ Николая Кропачева и других.



Правда, речь, скорее, запомнилась высказыванием о том, что «если человечество теряет религиозную веру, особенно в условиях нарастания технологий, связанных с появлением искусственного интеллекта, то мы действительно входим в эпоху апокалипсиса».

Казалось бы, что можно сказать после патриарха? Однако форум найдет, чем удивить и в последующие дни (на 11 сентября были назначены лишь пара дискуссий и общее собрание Союза музеев России).

Так, официально стартовать форум должен 12 сентября с «Шоу-открытия» в малом атриуме Главного штаба Эрмитажа с выступления, внезапно, Надежды Бабкиной с песней «Родина моя». Дуэт народной артистке составит поющий робот: шоу призвано продемонстрировать синтез традиционного искусства и современных технологий. На сайте форума сказано, что песня была создана в рамках проекта «В Россию верим» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (согласно информации с сайта фонда, размер гранта на проект, включающий одноименную мистерию и выступления Надежды Бабкиной и Сергея Никоненко, составил 16 миллионов рублей, а общая сумма расходов на реализацию — 44,5 миллиона ).



В рамках этой же сессии, посвященной искусственному интеллекту, есть и другие примечательные мероприятия. Сразу же после открытия начнется панельная дискуссия «Искусственный интеллект в культуре и национальный суверенитет». В описании сказано, что ИИ влияет на различные аспекты жизни общества, «включая национальный суверенитет и культуру», а его мышление отражает «специфику страны происхождения».

«Так, в "мозгах" российского GigaChat и западного ChatGPT фактически разные картины мира. Разное понимание, что такое "хорошо", а что такое "плохо"», — считают авторы.



Что такое «хорошо», видимо, объяснят участники дискуссии: замначальника Управления президента по общественным проектам Александр Журавский, главы Первого канала, «Национальной Медиа Группы» и Института развития интернета, худрук культурного центра «Сириус» и основатель пышных царскосельских балов с участием бизнеса и чиновников Ханс-Йоахим Фрай, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Одновременной с этой дискуссией пройдет еще одна — «Культурный суверенитет страны. Вызовы времени: осмысление, отношение, отражение». И в ее описании «культурный суверенитет» уже назван национальной идеей (правда, тут же уточняется, что содержание этого понятия еще не до конца установлено).



Дальше — больше. В деловой программе 13 сентября — панельная дискуссия «Традиционные ценности против неолиберальных: новое блоковое противостояние», где Александр Журавский — уже модератором, а среди участников — новоизбранный депутат закса Александр Малькевич, бывший гендиректор телеканала «Санкт-Петербург», член Общественной палаты, а также в прошлом руководитель сайта USA Really (дочерний проект Федерального агентства новостей Евгения Пригожина).



«Запад проводит агрессивную политику насаждения и экспансии неолиберальных ценностей через культуру — кино, музыку, литературу, — говорится в описании предстоящей дискуссии. — Россия же сегодня движется в фарватере борьбы за сохранение, защиту и продвижение традиционных ценностей. И главные ее в этом союзники — российские творцы, кино- и театральные деятели, музыканты, писатели, художники, представители креативных индустрий, лидеры общественного мнения».



Еще одна актуальная тема, которую поднимут на форуме, — «Культура и спорт — синергия, создающая новое качество зрелищных проектов». «Слабое звено» в цепочке рассуждений участников дискуссии определит модератор Мария Киселева, заслуженный мастер спорта и телеведущая, прославившаяся одноименной передачей. О том, «как технологии трансформируют индустрию развлечений», будут рассуждать президент федерации дзюдо Санкт-Петербурга Михаил Рахлин, олимпийская чемпионка, экс-депутат Госдумы полковник Светлана Хоркина вице-президент банка «ВТБ» Наталья Малинова и другие.

По окончании дискуссии в том же зале пройдет презентация проекта «Нейроны» с показом «спецвыпуска мультфильма про 17 ценностей России». Перечень ценностей и обоснование их числа не прилагаются.

А последним мероприятием форума 14 сентября станет презентация проекта минобороны «Дни армейской культуры».



Ну и, конечно, деловая программа (в ней, по подсчетам организаторов, — более 250 мероприятий , включая совещания и пленарные заседания) сопровождается культурной: по случаю форума часть музеев анонсировали бесплатные входные билеты в определенные дни и часы (в Эрмитаже их, впрочем, не было уже через 10 минут после опубликования поста об этом в телеграм-канале музея).

А в Александринском театре 11 сентября пройдет Фестиваль культуры стран БРИКС: солисты ведущих театров и творческих коллективов выступят в сопровождении симфонического оркестра (6+) . Там же 14 сентября пройдет предпремьерный спецпоказ нового балета Бориса Эйфмана «Преступление и наказание» — утром того же дня балетмейстера наградят в рамках форума Эрмитажной премией (вторым лауреатом станет знаменитый азербайджанский певец Полад Бюльбюль оглы).



Михайловский театр еще накануне опубликовал фотографии своего зала, украшенного розами, — по случаю Гала-концерта с участием прима-балерины Большого театра Светланы Захаровой, который пройдет 12 сентября (6+) .

В Цирке на Фонтанке 12–15 сентября пройдет Международный цирковой фестиваль «Без границ» — обещаны 200 участников из 17 стран , а ведущими станут Эдгард Запашный и экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс. 0+ .

Ну а VIP-гостей 12 сентября в 21:00 ждут в Михайловском саду на приеме от имени председателя оргкомитета форума вице-премьера Татьяны Голиковой. Сад по этому поводу на три дня закрыли для посещения.



Широкую публику развлекут концертом на Дворцовой 13 сентября. Там все ж таки выступит группа «Звери», которой это не удалось сделать годом ранее в рамках Экономического форума. Но это — «на десерт». А до того аудиторию ждет несколько фитов: Денис Майданов выступит с оперным певцом Ахметом аль Хосани из ОАЭ, индийская певица Сайли Ке — с Хабибом, с Юлианной Карауловой выступит бразильский певец и скрипач Мату Миранда, ST представит дуэт с китайским артистом Го Жень, а Гарик Бурито — с джазовым артистом из ЮАР Дуду Махоба. 16+



А в последний день форума в Капелле пройдет концерт творческих коллективов вооруженных сил «О доблестях, о подвигах, о славе...» (0+) .

