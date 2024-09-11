Михайловский сад на три дня закрыли для посещения

С 11 по 13 сентября Михайловский сад Русского музея будет закрыт для посещения. Об этом сообщила пресс-служба организации.
На входе уже появилась табличка с предупреждением.
Будет изменен и график работы корпуса Бенуа: с 12 по 15 сентября он открыт с 10:00 до 21:00, а кассы — до 19:30.
В четверг, 12 сентября, для посетителей закроют Михайловский дворец.
Изменения в графиках работы связаны с проведением в Петербурге Х Международного форума объединенных культур, добавили в пресс-службе. На сайте сказано, что 12 сентября в Михайловском саду состоится прием от имени председателя оргкомитета форума, вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.