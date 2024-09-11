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Общество «Входим в эпоху апокалипсиса». Патриарх Кирилл рассказал, в каком случае искусственный интеллект станет угрозой

«Входим в эпоху апокалипсиса». Патриарх Кирилл рассказал, в каком случае искусственный интеллект станет угрозой

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27 комментариев

Если искусственный интеллект сможет воспроизводить другие искусственные интеллекты, возникнет угроза для человечества. Такое мнение 11 сентября во время лекции в Мариинском дворце в рамках Культурного форума в Петербурге озвучил патриарх РПЦ Кирилл.

Глава РПЦ заметил: «Все, что касается искусственного интеллекта, эта тема еще до конца не понята и не осознана <...>. Но само по себе понятие искусственного интеллекта, конечно, заставляет подумать о многих возможных последствиях применения этого механизма или инструмента».

По словам патриарха, главная задача — не допустить развития ИИ до такого уровня, когда он выйдет из подчинения человеку и сможет воспроизводить другие ИИ, так как это станет угрозой для человечества. Спикер добавил, что пока это выглядит как фантазия или гипотеза, но можно предположить, что ИИ «станет творцом».

Также глава РПЦ отметил, что искусственный интеллект, в отличие от человека, лишен чувств и свободной воли.

Патриарх уверен, что «если человечество теряет религиозную веру, особенно в условиях нарастания технологий, связанных с появлением искусственного интеллекта, то мы действительно входим в эпоху апокалипсиса».

Кроме того, в ходе лекции патриарх раскритиковал открытие Олимпиады в Париже, подчеркнув, что картинки оттуда свидетельствуют «о регрессе западной цивилизации».

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Комментарии
27
Koma2024
11 сентября 2024, 14:14
Не ИИ угроза для человечества, а невежество и фанатизм, которыми РПЦ так виртуозно оперирует.
ProstoZloy
11 сентября 2024, 14:06
Для РПЦ опасно любое проявление интеллекта.
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