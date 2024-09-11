«Входим в эпоху апокалипсиса». Патриарх Кирилл рассказал, в каком случае искусственный интеллект станет угрозой

Если искусственный интеллект сможет воспроизводить другие искусственные интеллекты, возникнет угроза для человечества. Такое мнение 11 сентября во время лекции в Мариинском дворце в рамках Культурного форума в Петербурге озвучил патриарх РПЦ Кирилл.



Глава РПЦ заметил: «Все, что касается искусственного интеллекта, эта тема еще до конца не понята и не осознана <...>. Но само по себе понятие искусственного интеллекта, конечно, заставляет подумать о многих возможных последствиях применения этого механизма или инструмента».



По словам патриарха, главная задача — не допустить развития ИИ до такого уровня, когда он выйдет из подчинения человеку и сможет воспроизводить другие ИИ, так как это станет угрозой для человечества. Спикер добавил, что пока это выглядит как фантазия или гипотеза, но можно предположить, что ИИ «станет творцом».



Также глава РПЦ отметил, что искусственный интеллект, в отличие от человека, лишен чувств и свободной воли.