    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 23

    2 м/с, южн

    767мм

    48%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd89.7eur99.19

    На довыборах в ЗакС Петербурга победил Александр Малькевич

    1978
    4 комментария

    В петербургском избиркоме подвели итоги довыборов в Законодательное собрание в 18-м округе. Победителем стал выдвинутый от «Единой России» Александр Малькевич.

    Он набрал 55,45% (23 556) голосов. Второе место досталось представителю от КПРФ Александру Михайлову. У него — 12,56% (5 336) голосов.

    Андрей Денисов от партии «Новые люди» набрал 10,92%, это 4637 голосов. Евгений Ененков, идущий от ЛДПР, получил 8,97%, это 3811 голосов. Александр Колос от «Справедливой России» — 8,67% (3684 голоса).

    Выборы в 18-м округе на юго-западе Петербурга проводили, так как депутат Александр Далматов сдал мандат в прошлом году.

    Малькевич — бывший гендиректор телеканала «Санкт-Петербург», член Общественной палаты, а также в прошлом руководитель сайта USA Really (дочерний проект Федерального агентства новостей Евгения Пригожина), попавший под американские санкции из-за подозрений о вмешательстве в политические процессы в США. Также он является советником губернатора в новых регионах.

    Как в Петербурге происходило трехдневное голосование на губернаторских, муниципальных выборах и допвыборах в Законодательное собрание, читайте на «Фонтанке». Действующий губернатор Петербурга Александр Беглов, по предварительным данным, получил на выборах губернатора 59,80 % голосов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ВыборыВыборы в Петербурге
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    Антишерсть09 Сен 2024 в 14:41
    Едрос, кто бы сомневался...
    +0−0
    AndrewBarsik09 Сен 2024 в 14:27
    Сейчас в Санкт-Петербурге хороший сантехник - куда более значимая и уважаемая фигура, чем непонятно кем назначенный "депутат".
    +2−0
    Полно Вам, батюшка09 Сен 2024 в 13:44
    верим, верим.....
    +3−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close