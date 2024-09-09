На довыборах в ЗакС Петербурга победил Александр Малькевич

В петербургском избиркоме подвели итоги довыборов в Законодательное собрание в 18-м округе. Победителем стал выдвинутый от «Единой России» Александр Малькевич.
Он набрал 55,45% (23 556) голосов. Второе место досталось представителю от КПРФ Александру Михайлову. У него — 12,56% (5 336) голосов.
Андрей Денисов от партии «Новые люди» набрал 10,92%, это 4637 голосов. Евгений Ененков, идущий от ЛДПР, получил 8,97%, это 3811 голосов. Александр Колос от «Справедливой России» — 8,67% (3684 голоса).
Выборы в 18-м округе на юго-западе Петербурга проводили, так как депутат Александр Далматов сдал мандат в прошлом году.
Малькевич — бывший гендиректор телеканала «Санкт-Петербург», член Общественной палаты, а также в прошлом руководитель сайта USA Really (дочерний проект Федерального агентства новостей Евгения Пригожина), попавший под американские санкции из-за подозрений о вмешательстве в политические процессы в США. Также он является советником губернатора в новых регионах.
Как в Петербурге происходило трехдневное голосование на губернаторских, муниципальных выборах и допвыборах в Законодательное собрание, читайте на «Фонтанке». Действующий губернатор Петербурга Александр Беглов, по предварительным данным, получил на выборах губернатора 59,80 % голосов.