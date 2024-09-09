Александр Беглов получил на выборах губернатора Петербурга 59,8 % голосов. Явка составила 37,76 %

Действующий губернатор Петербурга Александр Беглов, по предварительным данным, получил на выборах губернатора 59,80 %. Такие данные 9 сентября представил ЦИК по итогам обработки 100 % бюллетеней.
Таким образом, за Александра Беглова свои голоса отдали 895 307 петербуржцев.
На втором месте представитель ЛДПР Максим Яковлев (18,34 %), на третьем — Павел Брагин («Зеленые») с 11,79 %, на четвертом — Сергей Малинкович от «Коммунистов России» с 8,06 %.
Общая явка составила 37,76 %, что выше, чем на прошлых выборах, отметил глава ГИК Максим Мейксин.
Подробнее о том, как в Петербурге происходило трехдневное голосование на губернаторских, муниципальных выборах и допвыборах в Законодательное собрание — читайте на «Фонтанке».
Избирательные участки открылись с 8 утра 6 сентября, всего голосование длилось 3 дня. В губернаторских выборах, помимо действующего главы города, участвовали замглавы фракции ЛДПР в заксе Максим Яковлев, депутат МО «Ульянка» Павел Брагин от партии «Зеленые» и Сергей Малинкович («Коммунисты России»). Подробнее о губернаторской кампании читайте в «Фонтанке».
Параллельно шло голосование на муниципальных выборах. На них избирали депутатов муниципальных советов 110 муниципальных образований из 317 округов. Вокруг этой кампании было гораздо больше скандалов и судебных процессов, подробнее — читайте здесь.
В допвыборах в городской парламент по 18-му округу участвовали Александр Малькевич («Единая Россия»), Евгений Ененков (ЛДПР), Александр Колос («Справедливая Россия»), Александр Михайлов (КПРФ) и Андрей Денисов («Новые люди»). Они проходят потому, что год назад самый богатый петербургский депутат Алексей Долматов отказался от мандата.