«Конгресс танцует». В Царском Селе отгремел Петровский бал с VIP-гостями из Германии

Дарья Драй / «Фонтанка.ру»

Тронный зал Екатерининского дворца, в тучные времена регулярно видевший торжественные приемы и концерты со знаменитостями с элитами бизнеса и политики, вновь блеснул софитами и услышал иностранную речь. «Фонтанка» пригляделась к гостям и прислушалась к речам организаторов.



В новой международной обстановке балы в России редкость, тем более если их поддерживает Президентский фонд культурных инициатив, а организатор — немец, председатель совета фонда «Мост искусств», художественный руководитель «Сириуса» — Фонда «Талант и успех» Ханс-Йоахим Фрай. До пандемии он внедрял у нас в Петербурге Дрезденский бал (под той же «маркой», что проводит на родине), теперь география поменялась. Петровским бал под его руководством стал первым.



Статус мероприятия подтверждали имена членов попечительского совета фонда-организатора во главе с Борисом Ротенбергом: президент Российского книжного союза, председатель Императорского Православного Палестинского Общества Сергей Степашин, гендиректор ГЛОНАСС Игорь Милагевский, президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат доктор Ляйтль Кристоф.



Среди приглашенных лиц были руководители госструктур и компаний. Правда, по факту доехали не все, хотя ждали и администрацию президента, и главу РЖД, и функционеров итальянского бизнеса.

Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Места за центральным столом, рядом с Борисом Ротенбергом и Хансом-Йоахимом Фраем, были у обладателя серебряной и бронзовой олимпийских медалей по дзюдо Тамерлана Тменова (сидя по правую руку от Ротенберга, ему явно было о чем с ним поговорить: Борис Романович — мастер спорта по дзюдо и борьбе самбо), у вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского, саксофониста Игоря Бутмана, выступавшего во второй части концерта. За соседним столиком легко опознавался худрук Михайловского театра Владимир Кехман. «Фонтанка» также заметила в зале экс-директора Третьяковской галереи Зельфиру Трегулову, директора Музыкального театра имени Шаляпина Юлию Стрижак, модельера Татьяну Котегову, директора Академической капеллы Ольгу Хомову, наследника мануфактуры лиможского фарфора графа Анри Тоби Элизе ле Монспей, ну и, конечно, хозяйку этих стен — директора ГМЗ «Царское Село» Ольгу Таратынову.



Билеты на бал в продажу не поступали. Общее число гостей было порядка 300, в том числе — пара десятков иностранцев. Так, кроме самого Фрая, с речью на русском и немецком языках со сцены выступал мэр города Фрайберга Свен Крюгер, что прямо на балу было отмечено как смелое решение со стороны действующего политика в нынешней международной обстановке. Также присутствовали главы немецких компаний, связанных с продажей автомобилей, недвижимости, сельским хозяйством и животноводством, ЖКХ и даже один историк России.



И это — не говоря о том, что в Россию в очередной раз приехала и вновь выступила на балу немецкая поп-группа Dschinghis Khan. Трудно сказать, что удивило больше — «выдержка» любви VIP-персон к звездам 1980-х, «зажигавшим» на сцене в камзолах-кринолинах и париках, или то, что в разгар санкций иностранцы в России со сцены поют хит Moskau. Кстати, про Петербург они тоже спели, в том же духе: на мелодию песни «Дорогой длинною, да ночной лунною», смело положив на музыку строчки «Да, это Петербург, поднимем тост за город дорогой».



В целом же музыкальная программа была традиционной: для гостей пел хор Festino, играл симфонический оркестр «Северная симфония» под управлением Фабио Мастранджело, выступали бас-баритон Ильдар Абдразаков, скрипач Павел Милюков, директор и солист Большого театра Узбекистана Рамиз Усманов, солистка Московского академического Музыкального театра К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко Елена Безгодкова. Звучала привычная для таких случаев классика: Штраус, Верди, Чайковский, Гуно. Вела концерт телеведущая и мисс Россия — 2001 Оксана Федорова в длинном черном платье с пышными, как крылья лебедя, рукавами.



Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Но нельзя обвинить бал в том, что он шел в отрыве от настоящей повестки. Чтобы снять все вопросы насчет уместности проведения бала во время боевых действий на Украине, Ханс-Йоахим Фрай провел историческую параллель.

«Петровский бал — важный проект для Петербурга и для России, — сказал он. — Можно долго рассуждать о том, когда же подходящее время проводить балы. Я напоминаю о конце масштабной войны в конце XVIII века, когда все европейские страны встретились в Вене и целый год обсуждали, каким образом можно вести новую мирную политику. Но пока они находились в Вене, они каждый второй вечер проводили бал. И появилось известное до сих пор выражение. Их спросили, каким образом конгресс договаривается, о какой новой европейской договоренности может идти речь? И они ответили: конгресс танцует. И это очень важная цитата, на самом деле. Мы сводим людей вместе, и они через этикет, через танец начинают друг с другом коммуницировать».



Не мог пройти бал в отрыве от реалий еще и потому, что его участниками были студенты из Донбасса. Они приняли участие в долгосрочном образовательном проекте, который является частью организации бала, и вместе с петербургскими сверстниками учили менуэты и полонезы, слушали лекции по этикету, а девушки даже посещали занятия по макияжу. Со слов организаторов, в проекте принимали участие более полутора тысяч студентов из более чем 12 вузов Петербурга, а также гости города. В итоге на гала-ужин и гала-бал были отобраны 110, и половина — это студенты из Донбасса.

«Мне кажется, что общественная значимость мероприятия высока не только для Петербурга, а вообще для всей страны, — заявил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. — Потому что такие мероприятия, как Петровский бал, способствуют тому, чтобы к молодежи вернулись такие очень ценные качества, как тактичность, грациозность, вежливость, тонкость, умение преподнести себя, умение подойти к партнеру. Казалось бы, где этим качествам место в современной жизни? Но без них наше общество будет более суровым и менее чутким. И, конечно, такие проекты способствуют тому, чтобы молодые люди очень активно включались в "правильную" жизнь».



Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Впрочем, далеко не выходы дебютантов, как традиционный элемент классического бала, оказались самым эмоционально заряженным моментом вечера, начатого ливнем на красной дорожке и увенчанного фейерверком. В самый разгар застолья, когда гости вдыхали букеты содержимого далеко не первых бокалов, а разговоры за столами становились более жаркими, на сцену вышел Ханс-Йоахим Фрай. В какой-то момент своей речи попросил зал вести себя потише.

«Давайте на секундочку помолчим и подумаем, чему мы можем научиться у истории», — обратился немецкий музыкальный менеджер и режиссер к гостям.



И тогда оркестр с солистом заиграли музыку из кинофильма «Список Шиндлера», а на экране показали кадры блокадного Ленинграда. На первых же нотах, взятых скрипкой Павла Милюкова, Борис Ротенберг встал, а с ним — и другие, сидевшие за VIP-столом. А за ними — весь зал.

Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться



