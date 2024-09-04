    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 27

    1 м/с, вос

    773мм

    59%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd90eur99.26

    Музеи

    Голикова назвала лауреатов Эрмитажной премии, которую вручат на Форуме объединенных культур

    795
    обсудить

    Зампред правительства Татьяна Голикова 4 сентября на пресс-конференции в ТАСС назвала имена лауреатов второй Эрмитажной премии, которая будет вручена в Петербурге в рамках Международного форума объединенных культур (в прошлом — Международного культурного форума).

    «Когда заседал оргкомитет, буквально днями, экспертный совет премии во главе с директором Государственного Эрмитажа Михаилом Борисовичем Пиотровским доложил нам предложения, которые прозвучали от экспертного совета, и оргкомитет проголосовал за эти предложения, — рассказала она. — Зарубежный деятель культуры, хорошо известный вам «золотой голос Советского Союза», Республики Азербайджан теперь, посол Республики Азербайджан в Российской Федерации — Полад Бюльбюль оглы. И с российской стороны — тоже хорошо известное имя, это Борис Яковлевич Эйфман».

    Премия будет вручена 14 сентября в Государственном Эрмитаже в рамках Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Она была учреждена в 2023 году, ее первыми лауреатами стали глава Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев и худрук балета Михайловского театра Начо Дуато.

    79-летний Бюльбюль Оглы — популярный в советское время эстрадный певец, композитор, педагог, дипломат и политический деятель. В прошлом — министр культуры Азербайджана, депутат национального собрания. 78-летний Борис Эйфман — балетмейстер, худрук Театра балета Бориса Эйфмана и президент Академии танца Бориса Эйфмана.

    Форум объединенных культур пройдет в Петербурге с 11 по 14 сентября.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    Форум объединенных культурКультурный форумТатьяна ГоликоваБорис Эйфман
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close