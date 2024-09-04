Голикова назвала лауреатов Эрмитажной премии, которую вручат на Форуме объединенных культур

Зампред правительства Татьяна Голикова 4 сентября на пресс-конференции в ТАСС назвала имена лауреатов второй Эрмитажной премии, которая будет вручена в Петербурге в рамках Международного форума объединенных культур (в прошлом — Международного культурного форума).
«Когда заседал оргкомитет, буквально днями, экспертный совет премии во главе с директором Государственного Эрмитажа Михаилом Борисовичем Пиотровским доложил нам предложения, которые прозвучали от экспертного совета, и оргкомитет проголосовал за эти предложения, — рассказала она. — Зарубежный деятель культуры, хорошо известный вам «золотой голос Советского Союза», Республики Азербайджан теперь, посол Республики Азербайджан в Российской Федерации — Полад Бюльбюль оглы. И с российской стороны — тоже хорошо известное имя, это Борис Яковлевич Эйфман».
Премия будет вручена 14 сентября в Государственном Эрмитаже в рамках Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Она была учреждена в 2023 году, ее первыми лауреатами стали глава Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев и худрук балета Михайловского театра Начо Дуато.
79-летний Бюльбюль Оглы — популярный в советское время эстрадный певец, композитор, педагог, дипломат и политический деятель. В прошлом — министр культуры Азербайджана, депутат национального собрания. 78-летний Борис Эйфман — балетмейстер, худрук Театра балета Бориса Эйфмана и президент Академии танца Бориса Эйфмана.
Форум объединенных культур пройдет в Петербурге с 11 по 14 сентября.