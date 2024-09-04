Голикова назвала лауреатов Эрмитажной премии, которую вручат на Форуме объединенных культур

Зампред правительства Татьяна Голикова 4 сентября на пресс-конференции в ТАСС назвала имена лауреатов второй Эрмитажной премии, которая будет вручена в Петербурге в рамках Международного форума объединенных культур (в прошлом — Международного культурного форума).



«Когда заседал оргкомитет, буквально днями, экспертный совет премии во главе с директором Государственного Эрмитажа Михаилом Борисовичем Пиотровским доложил нам предложения, которые прозвучали от экспертного совета, и оргкомитет проголосовал за эти предложения, — рассказала она. — Зарубежный деятель культуры, хорошо известный вам «золотой голос Советского Союза», Республики Азербайджан теперь, посол Республики Азербайджан в Российской Федерации — Полад Бюльбюль оглы. И с российской стороны — тоже хорошо известное имя, это Борис Яковлевич Эйфман».

