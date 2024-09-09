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Афиша Plus Музыка «Звери» все-таки выступят на Дворцовой — с Майдановым, Хабибом и Карауловой

«Звери» все-таки выступят на Дворцовой — с Майдановым, Хабибом и Карауловой

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1 комментарий

Общедоступный концерт в рамках X Санкт-Петербургского форума объединенных культур пройдет 13 сентября на Дворцовой площади. Его особенностью станет совместное выступление артистов стран БРИКС.

Так, по информации с сайта форума, Денис Майданов выступит с оперным певцом из ОАЭ Ахметом аль Хосани, индийская певица Сайли Ке — с Хабибом. Вместе с Юлианной Карауловой выступит бразильский певец и скрипач Мату Миранда, соединяющий в своем творчестве разные музыкальные стили. ST представит дуэт с китайским айдолом Го Жень, а Гарик Бурито споет со звездой джаза из ЮАР Дуду Махоба.

В конце программы на Дворцовой выступит со своими главными хитами группа «Звери» — на правах специального гостя.

Концерт начнется в 19:00, вход на него будет свободным. 6+

Ранее группе не удалось выступить на сцене перед Эрмитажем в 2023 году — тогда концерт планировался в рамках Петербургского международного экономического форума, и «Зверей» заменили на группу «Чиж и Ко». Также был перенесен концерт коллектива на «Газпром Арене» — с 1 сентября на 15 декабря (и в новую дату он состоялся). В августе 2023 года солист группы Рома Зверь ездил выступать в Донбасс.

Санкт-Петербургский международный Форум объединенных культур (в прошлом — Санкт-Петербургской международный культурный форум) пройдет в Петербурге с 11 по 14 сентября. Его основной площадкой традиционно станет Главный Штаб Государственного Эрмитажа.

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Комментарии
1
человек Чебурек
9 сентября 2024, 12:38
Зверей итак достаточно..какие еще концерты..в Мурино вечером достаточно заехать..тоже бесплатно..тчк
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