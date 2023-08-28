Группа «Звери» перенесла концерт в Петербурге

Группа «Звери» перенесла концерт на «Газпром-Арене» на декабрь. Об этом сообщается в соцсетях группы.



«Вынуждены сообщить о переносе концерта группы «Звери», который должен был состояться 1 сентября на стадионе «Газпром-Арена», на новую дату 15 декабря», — говорится в анонсе. О причинах переноса ничего не сказано.

По данным «Фонтанки», ещё в начале августа разрешения на концерт группы не было — в Смольный за ним представители организатора не обращались.

Напомним, что концерт «Зверей» в Петербурге требовал отменить депутат Госдумы Михаил Романов. Он писал обращение в полицию из-за того, что лидер группы Роман Билык, по его мнению, выступил против спецоперации. Ранее концерт «Зверей» из-за жалоб депутатов не стали проводить во время экономического форума. В середине августа солист «Зверей» посетил зону СВО и дал концерт для солдат. После этого депутаты заявляли, что не против его выступлений в Санкт-Петербурге, так как считают, что он исправился.