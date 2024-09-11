Антикультура, важность запретов и угроза ИИ. О чем патриарх РПЦ говорил на открытии культурного форума

Источник: Александр Демьянчук / ТАСС







«Форум объединённых культур» в полдень 11 сентября открылся в Петербурге лекцией патриарха Кирилла «Культура XXI века: суверенитет или глобализм». Это же противостояние философий в последующие дни форума планировалось обсуждать на других площадках и в других декорациях.



Приезд главы РПЦ не держали в секрете, но чтобы послушать беседу о глобализме, нужно было попасть в специальные списки. Поздним вечером участникам форума пришло письмо с кричащей капсом пометой «Внимание!», в котором сообщалось: вход в Мариинский дворец, где обитает законодательная власть Петербурга, будет возможен только в течение 30 минут за целых полтора часа до начала лекции патриарха. К слову, обещание на площадке сдержали: по истечению времени охрану у дворца усилили, а всех случайных прохожих просили строить маршрут по другим сторонам улицы.



Более того, по информации «Фонтанки», еще накануне всех депутатов предупредили, чтобы их помощники в этот день были отправлены работать удаленно, и не приходили в здание парламента.



Несмотря на такие ограничения, особой напряженности и проверок «в центре событий» — у дверей Мариинского — не было. Встречающие лишь мельком посмотрели на бейдж корреспондента «Фонтанки». Досмотр коллег ограничился вопросом «На форум?» и выборочной сверкой паспортных данных.



1 из 6 Источник: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»

К 10.30 в одном из залов дворца собралось несколько десятков журналистов. Желающие могли пройти к Большому залу, где по случаю торжественного события вскоре распахнули центральные двери. На мониторы парламентариев и большие экраны вывели логотип «Форума объединённых культур».



«Обозначение «резерв» — к сожалению, это гости по протоколам Светлейшего», — раз за разом извинялась перед новоприбывшими не VIP-слушателями девушка в черно-белом платье, указывая на листки, обозначающие места, и провожала гостей к креслам в задней части зала.



«Не могу вам сказать, кто именно будет, — рассеянно заметила на вопрос «Фонтанки» о специальных гостях её коллега. — Табличек у нас кое-где нет, но это приглашённые гости министерства культуры».



У части слушателей Светлейшего «именные таблички» все-таки обнаружились. Председатель совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелёва и глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда во время ожидания патриарха успели поговорить о Петербурге. Сошлись во мнении, что по городу всегда скучают в отъезде. Их разговор прервал по-домашнему появившийся у трибуны Владимир Кехман. К диалогу он не присоединился, а отправился приветствовать других гостей и знакомых. Радостными объятиями, как заметил корреспондент «Фонтанки», культурный топ-менеджер встретил митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия на улице у Мариинского дворца.



Источник: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»







Помимо патриарха и гостей от РПЦ на выступлении все утро ждали министра культуры Ольгу Любимову: в коридорах заранее собирали и пересобирали букет для неё. Сама Любимова пришла в зал за несколько минут до начала лекции, под объявление о просьбе «занять свои места». В проходе появился Борис Пиотровский и недавно назначенный директор Александринского театра Александр Малич. Сразу после -- представители церкви — митрополит Волоколамский Антоний, митрополит Воскресенский Григорий. На первый ряд прошёл Александр Беглов. Послушать патриарха пришли и несколько депутатов Заксобрания.



Патриарх Кирилл появился в полной тишине с 15-минутным опозданием. Зал встал. Аплодировали все время, пока Святейший шёл к главной трибуне. Лекцию Кирилл начал в полной тишине с признания, как любит выступать в Петербурге.



«Культура — это то, что несет в себе ценность. Все то, что ценности не имеет, культурой не сохраняется, превращается в прах. Иногда в прах превращаются и произведения культуры и искусства», — отметил патриарх.



По словам главы РПЦ, там где нету ценности, там и культуры быть не может. «Попытки западно-европейской философии XVIII-XIX веков представить религию как «детство человеческого разума»… <...> в новейшее время эти тезисы были признаны совершенно несостоятельными», — сказал глава РПЦ.



Отдельно Светлейший коснулся темы запретов, отметив, что это не путы, а важные факторы, формирующие личность. Он привел в пример слова филолога Юрия Лотмана, что «культура начинается с запретов» и добавил, что если бы такое произнес священнослужитель, либеральная интеллигенция разнесла бы его «в пух и прах», а Лотмана не тронули.



Критически глава РПЦ высказался о глобализме и носителях культуры отмены: «Он (глобализм — прим. ред.) стремится сделать людей одинаковыми. Потребляющими одинаковые продукты, услуги, поглощенными одинаковыми развлечениями, представлениями о мире, внушенными из единых центров глобального влияния».



По мнению патриарха, сейчас идет столкновение культуры и антикультуры, которая подталкивает человека двигаться по пути наименьшего сопротивления и которая всегда является антирелигиозной.



На вопрос одного из участников, какие риски развивающийся искусственный интеллект несет для духовного развития человечества, глава РПЦ обрисовал условия, при наличии которых можно констатировать, что мир входит в эпоху Апокалипсиса: если человечество будет терять религиозную веру, особенно в условиях нарастания ИИ-технологий. «Могу крикнуть на весь мир: если человечество хочет быть счастливым, оно должно быть религиозным», — подчеркнул Кирилл.



Некоторые слушатели соглашались с критикой современного состояния мира кивками. Кто-то успевал и кивать, и улыбаться, и вести конспект в блокноте.



«Мы признаны сообща остановить процесс дегуманизации культуры и вернуть человеку данное ему Богом религиозное достоинство», -- такими словами завершил основную часть выступления патриарх. Добавив, что только это будет иметь «историческое значение». На вопросы участников глава РПЦ отвечал, переместившись с трибуны в кресло перед ней. Патриарх уложился в тайминг и покинул Большой зал точно по расписанию.

