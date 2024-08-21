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    Александр Малич назначен директором Александринского театра

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    Генеральный продюсер Новой сцены Александринского театра имени Мейерхольда Александр Малич с 22 августа 2024 года назначен директором Александринского театра. Об этом сообщает пресс-служба культурного учреждения.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Александр Малич родился в Ленинграде в 1983 году. Его отец — режиссёр и актёр Мирослав Малич. В 2005 году Александр окончил факультет международных отношений СПбГУ. С 2004 года работал на петербургском канале 100ТВ, с 2007-го — на радиостанции «Рокс», с 2012-го — на радиостанции «Нева FM», вел проекты на телеканалах «Пятый канал», «78», Medici TV.

    Малич — журналист, автор и ведущий ряда телевизионных проектов, продюсер документальных фильмов, ведущий телеканала «Россия-Культура», автор и ведущий проекта «Хот Культур». Лауреат премии «ТЭФИ-Регион».

    В Александринке Малич работает с 2019 года. До него с апреля 2021 года пост директора театра занимал Сергей Емельянов. На момент вступления в должность Емельянову было 27 лет.

    В середине июля также сообщалось о назначении нового худрука Александринского театра, им стал режиссёр Никита Кобелев. Валерий Фокин, работавший на этой должности более 20 лет, остается в статусе президента театра.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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