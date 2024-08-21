Александр Малич назначен директором Александринского театра

Генеральный продюсер Новой сцены Александринского театра имени Мейерхольда Александр Малич
Александр Малич родился в Ленинграде
Малич — журналист, автор и ведущий ряда телевизионных проектов, продюсер документальных фильмов, ведущий телеканала «Россия-Культура», автор и ведущий проекта «Хот Культур». Лауреат премии «ТЭФИ-Регион».
В Александринке Малич работает
В середине июля также сообщалось о назначении нового худрука Александринского театра, им стал режиссёр Никита Кобелев. Валерий Фокин, работавший на этой должности более 20 лет, остается в статусе президента театра.