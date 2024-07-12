Никита Кобелев назначен художественным руководителем Александринского театра

Режиссер Никита Кобелев, с сезона 2023–2024 годов занимавший должность главного режиссера Александринского театра, стал его художественным руководителем, сообщили «Фонтанке» в театре 12 июля. Документ, подписанный министром культуры Ольгой Любимовой, поступил в администрацию учреждения.



На посту худрука Кобелев, с июня 2023 года занимавший в Александринском театре должность главного режиссера, сменил Валерия Фокина. Валерий Владимирович при этом в театре остается в статусе президента Александринского театра.