Никита Кобелев назначен художественным руководителем Александринского театра

Режиссер Никита Кобелев, с сезона 2023–2024 годов занимавший должность главного режиссера Александринского театра, стал его художественным руководителем, сообщили «Фонтанке» в театре 12 июля. Документ, подписанный министром культуры Ольгой Любимовой, поступил в администрацию учреждения.
На посту худрука Кобелев, с июня 2023 года занимавший в Александринском театре должность главного режиссера, сменил Валерия Фокина. Валерий Владимирович при этом в театре остается в статусе президента Александринского театра.
Никита Кобелев — выпускник РАТИ-ГИТИС, с 2012 по 2020 год работал режиссером-постановщиком в Московском академическом театре имени
В Александринском поставил спектакли «Тварь» и «Воскресение».