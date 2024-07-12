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    Театры

    Никита Кобелев назначен художественным руководителем Александринского театра

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    Режиссер Никита Кобелев, с сезона 2023–2024 годов занимавший должность главного режиссера Александринского театра, стал его художественным руководителем, сообщили «Фонтанке» в театре 12 июля. Документ, подписанный министром культуры Ольгой Любимовой, поступил в администрацию учреждения.

    На посту худрука Кобелев, с июня 2023 года занимавший в Александринском театре должность главного режиссера, сменил Валерия Фокина. Валерий Владимирович при этом в театре остается в статусе президента Александринского театра.

    Никита Кобелев — выпускник РАТИ-ГИТИС, с 2012 по 2020 год работал режиссером-постановщиком в Московском академическом театре имени Вл. Маяковского, где позже стал заместителем худрука. Ставил в Псковском театре драмы имени А. С. Пушкина, в МХТ имени А. П. Чехова, в ТЮЗе имени А. А. Брянцева, в Латвийском национальном театре, в Театре сатиры, в Театре «Практика».

    В Александринском поставил спектакли «Тварь» и «Воскресение».

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