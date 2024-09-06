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    На Левашовском хлебозаводе поговорят о том, как стать и как быть писателем

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    В воскресенье, 15 сентября, на Левашовском хлебозаводе пройдет фестиваль Creative Writing Fest. Это будет фестиваль для тех, кто уже пишет романы и рассказы или только представляет себя в роли писателя.

    Фото: предоставлено организаторами
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    Фестиваль начнет работу в 12:00. Через час создательница школы CWS, лауреат «Большой книги» писательница Майя Кучерская расскажет, как школы креативного письма влияют на литературный процесс и почему в литературе в последние годы активизировалось поколение тридцатилетних.

    В 14:00 писательница Елена Чижова объяснит, как избавиться от «страха чистого листа», а в 15:00 преподавательница Наталья Калинникова — о том, как писать о реальных людях.

    В 16:00 литературные критики Максим Мамлыга, Василий Владимирский, Полина Бояркина поговорят о том, как и о чем пишут современные авторы, а в 17:30 писательница Марина Степнова разложит писательскую жизнь на плюсы и минусы. Также в 17:30 переводчица Дарья Синицына прочитает лекцию «Латиноамериканская женская литература», а театральный режиссер Борис Павлович предложит услышать, как звучит текст.

    Закончится вечер показом фильма «Объясни мне, любовь» Маргаретте фон Тротта о немецкой писательнице Ингеборг Бахман и швейцарском писателе Максе Фрише.

    Желающих прийти на фестиваль просят пройти регистрацию по ссылке. Вход на мероприятия свободный.

    18+

    Фото: предоставлено организаторами

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