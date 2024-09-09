Фестиваль документального кино Beat Weekend расскажет о Смешариках, Нике Кейве и Алваре Аалто

В Петербурге в двенадцатый раз пройдет фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend — подразделение московского Beat Film Festival. Событие продлится с 12 по 22 сентября — то есть куда дольше, чем просто уик-энд.



Источник: пресс-служба кинотеатра «Аврора»







В программе ожидаются зрительские хиты Beat Film Festival минувшего лета, подборка лучших фильмов прошлых лет и картины-победители конкурса для российских режиссеров «Док Индустрия». Показывать фильмы будут в кинотеатрах «Аврора», «Ленфильм», «Мираж на Большом», «ФК Галерея», «Англетере», «Out Cinema», а также на Новой сцене Александринского театра и в «Севкабель Порту».

12 сентября картиной открытия станет лента «Мишель Гондри: DIY»: увлекательная биография знаменитого режиссера и сценариста, автора клипов Бьорк, White Stripes и Daft Punk, а еще — визионерского «Вечного сияния чистого разума». Фильм представит мультидисциплинарный художник a l e s h a, работающий на стыке кинопроизводства и уличного искусства.



«Бонни» Источник: пресс-служба кинотеатра «Аврора»







13 сентября будет показан фильм «Бонни» — о легендарном голливудском кастинг-директоре Бонни Тиммерман, открывшей миру таких звезд, как Сигурни Уивер, Брюс Уиллис или Натали Портман. Ленту представит кинокритик и автор телеграм-канала «Што это было» Ксения Балюк.



«Ник Кейв и The Birthday Party» Источник: пресс-служба кинотеатра «Аврора»







В этот же день Андрей Дегтярёв, вокалист группы «Дурной вкус», презентует кино «Ник Кейв и The Birthday Party» — о первой группе знаменитого австралийского музыканта, которую он основал, будучи совсем юным.

«Двадцать лет со Смешариками» Источник: пресс-служба кинотеатра «Аврора»







14 сентября пройдет первый показ ленты «Двадцать лет со Смешариками» — о создателях уже легендарного анимационного сериала об обитателях Ромашковой долины, ставшим за эти годы настоящим культурным феноменом. Кроме того, после фильма можно будет пообщаться с режиссёром и сценаристом Дмитрием Яковенко и композиторами Сергеем Васильевым и Мариной Ланда.



«Без фильтров» Источник: пресс-служба кинотеатра «Аврора»







Картина «Без фильтров», стартующая 19 сентября — о знаменитом нью-йоркском фотографе Джеймсе Хэмилтоне. Хэмилтон снимал звёзд — от Вуди Аллена и Сюзан Зонтаг до Лу Рида и Джима Джармуша; его фото публиковали Harper’s Bazaar и Vanity Fair. Фильм о своем кумире спродюсировал его главный фанат — режиссер Уэс Андерсон. Фильм представит петербургский фотограф Сергей Гурин.



«Рюити Сакамото: Последний концерт» Источник: пресс-служба кинотеатра «Аврора»







И накануне закрытия фестиваля, 21 сентября, организаторы презентуют фильм «Рюити Сакамото: Последний концерт» — это запись студийного выступления великого японского музыканта, композитора фильма «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс!» и обладателя «Оскара» за саундтрек к «Последнему императору», снятое незадолго до его смерти; здесь нет ни диалогов, ни цвета, только виртуозное исполнение Сакамото, его музыкальное завещание.



«Аалто» Источник: пресс-служба кинотеатра «Аврора»







Кроме того, на протяжении всего фестиваля будет длиться программа Best of Beat, на которой зрителям покажут подборку лучших картин Beat Film Festival прошлых лет. Это и картина о великом финском архитекторе Алваре Аалто («Аалто»), и погружение в киновселенную режиссера Дэвида Линча («Линч/Оз»), и рассказ о легендарном парижском концепт-сторе Colette («Colette, любовь моя») и исследование истории бега как культурного феномена («Бег — это свобода»).



Вдобавок в программе фестиваля, кроме кинопоказов, масса других событий: лекций, дискуссий и встречи с режиссерами, композиторами, дизайнерами и другими деятелями. Например, 22 сентября после показа «Без фильтров» там же, в кинотеатре «Аврора», пройдет дискуссия с с документальными фотографами Павлом Даиси и Владимиром Трояном — они расскажут о творческих особенностях нью-йоркского фотографа и о своем собственном опыте съемки. Встречу проведет исследователь современного искусства и куратор международной галереи Inloco Надежда Ковалева. А вступительное слово к картине «Рюити Сакамото: последний концерт» скажет композитор Алексей Ретинский.



С расписанием можно ознакомиться на сайте фестиваля.

