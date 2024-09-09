Фестиваль документального кино Beat Weekend расскажет о Смешариках, Нике Кейве и Алваре Аалто

В Петербурге в двенадцатый раз пройдет фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend — подразделение московского Beat Film Festival. Событие продлится с 12 по 22 сентября — то есть куда дольше, чем просто уик-энд.
В программе ожидаются зрительские хиты Beat Film Festival минувшего лета, подборка лучших фильмов прошлых лет и картины-победители конкурса для российских режиссеров «Док Индустрия». Показывать фильмы будут в кинотеатрах «Аврора», «Ленфильм», «Мираж на Большом», «ФК Галерея», «Англетере», «Out Cinema», а также на Новой сцене Александринского театра и в «Севкабель Порту».
12 сентября картиной открытия станет лента «Мишель Гондри: DIY»: увлекательная биография знаменитого режиссера и сценариста, автора клипов Бьорк, White Stripes и Daft Punk, а еще — визионерского «Вечного сияния чистого разума». Фильм представит мультидисциплинарный художник a l e s h a, работающий на стыке кинопроизводства и уличного искусства.
13 сентября будет показан фильм «Бонни» — о легендарном голливудском кастинг-директоре Бонни Тиммерман, открывшей миру таких звезд, как Сигурни Уивер, Брюс Уиллис или Натали Портман. Ленту представит кинокритик и автор телеграм-канала «Што это было» Ксения Балюк.
В этот же день Андрей Дегтярёв, вокалист группы «Дурной вкус», презентует кино «Ник Кейв и The Birthday Party» — о первой группе знаменитого австралийского музыканта, которую он основал, будучи совсем юным.
14 сентября пройдет первый показ ленты «Двадцать лет со Смешариками» — о создателях уже легендарного анимационного сериала об обитателях Ромашковой долины, ставшим за эти годы настоящим культурным феноменом. Кроме того, после фильма можно будет пообщаться с режиссёром и сценаристом Дмитрием Яковенко и композиторами Сергеем Васильевым и Мариной Ланда.
Картина «Без фильтров», стартующая 19 сентября — о знаменитом нью-йоркском фотографе Джеймсе Хэмилтоне. Хэмилтон снимал звёзд — от Вуди Аллена и Сюзан Зонтаг до Лу Рида и Джима Джармуша; его фото публиковали Harper’s Bazaar и Vanity Fair. Фильм о своем кумире спродюсировал его главный фанат — режиссер Уэс Андерсон. Фильм представит петербургский фотограф Сергей Гурин.
И накануне закрытия фестиваля, 21 сентября, организаторы презентуют фильм «Рюити Сакамото: Последний концерт» — это запись студийного выступления великого японского музыканта, композитора фильма «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс!» и обладателя «Оскара» за саундтрек к «Последнему императору», снятое незадолго до его смерти; здесь нет ни диалогов, ни цвета, только виртуозное исполнение Сакамото, его музыкальное завещание.
Кроме того, на протяжении всего фестиваля будет длиться программа Best of Beat, на которой зрителям покажут подборку лучших картин Beat Film Festival прошлых лет. Это и картина о великом финском архитекторе Алваре Аалто («Аалто»), и погружение в киновселенную режиссера Дэвида Линча («Линч/Оз»), и рассказ о легендарном парижском концепт-сторе Colette («Colette, любовь моя») и исследование истории бега как культурного феномена («Бег — это свобода»).
Вдобавок в программе фестиваля, кроме кинопоказов, масса других событий: лекций, дискуссий и встречи с режиссерами, композиторами, дизайнерами и другими деятелями. Например, 22 сентября после показа «Без фильтров» там же, в кинотеатре «Аврора», пройдет дискуссия с с документальными фотографами Павлом Даиси и Владимиром Трояном — они расскажут о творческих особенностях нью-йоркского фотографа и о своем собственном опыте съемки. Встречу проведет исследователь современного искусства и куратор международной галереи Inloco Надежда Ковалева. А вступительное слово к картине «Рюити Сакамото: последний концерт» скажет композитор Алексей Ретинский.
С расписанием можно ознакомиться на сайте фестиваля.
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