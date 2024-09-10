В Театре Поколений выходит премьера о создателе Толкового словаря

Согласно статистике Яндекса, количество обращений к толковому словарю Даля варьируется от сорока до двухсот тысяч раз в месяц. Этот словарь — важная основа современного русского языка. Мы много знаем о нем самом, однако почти никогда не говорим о его создателе. Тем временем его биография достойна отдельного освящения и могла бы стать основой для увлекательного байопика: Владимир Даль учился вместе с Нахимовым, трудился под руководством Пирогова, дружил с Пушкиным и был знаком со многими выдающимися личностями XIX века, а помимо работы над составлением Толкового словаря живого великорусского языка он был моряком, хирургом и военным. За системой классификаций и определений скрывается целый приключенческий роман или даже трагикомедия. Чтобы показать его зрителю, драматург Олеся Лихачева написала пьесу на основе текстов самого Даля и его современников.

