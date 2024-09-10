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    В Театре Поколений выходит премьера о создателе Толкового словаря

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    С 13 по 15 сентября на сцене Театра Поколений пройдут премьерные показы спектакля Руслана Кацагаджиева «Ловец слов». Это документальный проект, посвященный создателю Толкового словаря Владимиру Ивановичу Далю.

    Фото: vk.com/teatr_pokoleniy
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    Согласно статистике Яндекса, количество обращений к толковому словарю Даля варьируется от сорока до двухсот тысяч раз в месяц. Этот словарь — важная основа современного русского языка. Мы много знаем о нем самом, однако почти никогда не говорим о его создателе. Тем временем его биография достойна отдельного освящения и могла бы стать основой для увлекательного байопика: Владимир Даль учился вместе с Нахимовым, трудился под руководством Пирогова, дружил с Пушкиным и был знаком со многими выдающимися личностями XIX века, а помимо работы над составлением Толкового словаря живого великорусского языка он был моряком, хирургом и военным. За системой классификаций и определений скрывается целый приключенческий роман или даже трагикомедия. Чтобы показать его зрителю, драматург Олеся Лихачева написала пьесу на основе текстов самого Даля и его современников.

    Руслан Кацагаджиев о фигуре Даля: «Писатель Андрей Битов как-то сказал: «Даль — это наш Магеллан, переплывший русский язык от А до Я». Эти слова кажутся мне очень точными. Создание словаря было настоящим открытием и важным путем для Даля. Символично, что «до Я» — потому что это путь к себе. При этом в самом Дале не было ни капли русской крови: у него были датские, немецкие, французские и швейцарские корни. Важна ли эта национальная идентичность и где она скрывается? «Дух, душа человека, вот где надо искать...» — ответ самого Даля».

    16+

    Арина Хек

    Фото: vk.com/teatr_pokoleniy

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