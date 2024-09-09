В Цирке Чинизелли пройдет международный фестиваль циркового искусства «Без границ»

С 12 по 15 сентября в Петербурге состоится III международный фестиваль циркового искусства «Без границ».
Фестиваль «Без границ» — ежегодное мероприятие, которое собирает лучших цирковых артистов со всего мира. Цирк — искусство, которое действительно выходит за рамки привычного восприятия, объединяя в себе элементы акробатики, жонглирования, клоунады, воздушной гимнастики, преодолевая законы физики и логики. К тому же искусство цирка не знает ни языковых, ни культурных барьеров, а представленные программы могут впечатлить не только технической сложностью, но и эмоциональной глубиной.
Фестиваль пройдет на одной из главных цирковых площадок города — в Большом Санкт-Петербургском государственном цирке на Фонтанке. В разные дни будут представлены две обширные программы и совместный гала-концерт участников фестиваля, в который войдут номера финалистов конкурса. Оценивать выступление участников будет международное жюри. Подробности — на сайте.
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Арина Хек