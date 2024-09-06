В Музее истории религии расскажут о культе реликвий в христианстве

На выставке «Священные реликвии в христианстве» будет живопись и графика, скульптуры, иконы, гравюры, реликварии и облачение — всего более семидесяти предметов.
Вы узнаете, какие реликвии были и остаются самыми известными, почитание мощей каких святых наиболее распространено. Вы увидите разные трактовки евангельских сюжетов: Поклонения волхвов, Положения во гроб, Страстей Христовых, узнаете о появлении образов Спаса Нерукотворного и Туринской плащаницы, о предметах, чтимых церковью.
Почитание реликвий в христианском мире началось с момента, когда Елена, мать императора Константина, организовала раскопки на Голгофе. Именно тогда был обретён Животворящий Крест, гвозди и титло «INRI». Поиск реликвий продолжился: обнаружили останки апостолов Петра и Павла, голову Иоанна Крестителя, волосы апостола Иакова, в Иерусалиме нашли тело святого Стефана (именно в честь этого святого некогда воздвигли первую христианскую базилику Парижа, а позднее на её месте появился Нотр-Дам). Церковь в первые века существования христианства не ограничивала процесс собирания реликвий и полагала, что реликвии — не объект поклонения, это лишь средство для установления связи между верующими и Христом или Богородицей. Святой Августин же критиковал «собирательство» реликвий, считая, что это идолопоклонничество.
Тем не менее, сегодня в мире множество реликвий, для некоторых из них строили отдельные храмы. Сами истории обретения реликвий подчас захватывающие: чего стоит венецианское предание о том, как купцы вывезли мощи святого Марка из Александрии, положив их в бочку со свининой. В музее отмечают, что, хотя почитание реликвий присутствует в буддизме и исламе, именно в христианском мире оно стало знаковым явлением и остаётся таким по сей день.
Выставка «Священные реликвии в христианстве» пройдёт с 10 сентября (открытие в 16:00) по 10 ноября 2024. 6+