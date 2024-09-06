В Музее истории религии расскажут о культе реликвий в христианстве

Почитание реликвий в христианском мире началось с момента, когда Елена, мать императора Константина, организовала раскопки на Голгофе. Именно тогда был обретён Животворящий Крест, гвозди и титло «INRI». Поиск реликвий продолжился: обнаружили останки апостолов Петра и Павла, голову Иоанна Крестителя, волосы апостола Иакова, в Иерусалиме нашли тело святого Стефана (именно в честь этого святого некогда воздвигли первую христианскую базилику Парижа, а позднее на её месте появился Нотр-Дам). Церковь в первые века существования христианства не ограничивала процесс собирания реликвий и полагала, что реликвии — не объект поклонения, это лишь средство для установления связи между верующими и Христом или Богородицей. Святой Августин же критиковал «собирательство» реликвий, считая, что это идолопоклонничество.

