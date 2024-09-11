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Афиша Plus Наука Ученый ИТМО бесплатно расскажет, как магниты используются в медицине

Ученый ИТМО бесплатно расскажет, как магниты используются в медицине

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О магнитно-резонансной терапии все знают. Но магнитные материалы могут еще и доставлять лекарства, применяться в онколечении, входить в состав биосенсоров. А еще магниты — удобная тема для шарлатанов в медицине. 13 сентября в библиотеке Планетария 1 победитель гранта Российского научного фонда расскажет про настоящие «Магнитные материалы в биомедицине» (так называется лекция). Бесплатно. 16+

Довольно распространенная проблема: человек после травмы лежит в клинике, в туалет сходить не может, жидкость из мочевого пузыря отводится катетером. Но катетер, находясь в теле человека, через некоторое время покрывается биопленкой, а это благотворная среда для бактерий. Возникает риск осложнений. Поэтому катетеры периодически заменяют. Но это больно. А если инфекция развивается, приходится принимать антибиотики. Российские ученые создали мягкого робота из магнитных наночастиц и очень эластичного полимера, он очищает катетер от биопленок. Управляют роботом дистанционно, с помощью магнитного поля. В результате и бактерии не развиваются, и антибиотики принимать не нужно, и катетер так часто менять не надо.

Один из авторов разработки — Даниил Кладько, научный сотрудник и преподаватель Университета ИТМО, исследователь магнитных наночастиц в биомедицине. Этот проект (и Даниил) выиграл грант РНФ. И ведь роботов можно адаптировать и для других ситуаций, где нужны катетеры: венозные, для желудка (при гастростомии), для интубации трахеи.

13 сентября ученый расскажет, как используются магнитные поля в современной медицине и диагностике, развенчает заблуждения, связанные с магнитными полями, и объяснит, когда «лечение магнитами» — чистое шарлатанство. Идем в библиотеку Планетария 1 (наб. Обводного канала, 74Б), регистрация на TimePad (подробности на странице библиотеки во «ВКонтакте»). Начало в 19:00.

Александра Шеромова

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Магнитное поле Медицина
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