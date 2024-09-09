Джозеф Гордон-Левитт и Лили Джеймс поборются за миллион в комедийном триллере «Ненасытные люди»

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В кино 12 сентября премьера фильма Потси Пончироли «Ненасытные люди». Сюжет разворачивается в маленьком островном городке, где два незадачливых полицейских, приехав на вызов, случайно убивают хозяйку дома. Пытаясь замести следы, они обнаруживают в доме миллион долларов и решают их присвоить себе. Это становится началом череды событий, которые погрузят некогда тихий городок в пучину хаоса: за миллионом гонятся беременная, массажист убитой женщины и владелец креветочного бизнеса.

Роли полицейских в картине сыграли Джозеф Гордон-Левитт («500 дней лета») и Химеш Патель («Довод»). Кроме того, в фильме заняты актеры Тим Блейк Нельсон («О, где же ты, брат?»), Лили Джеймс («Малыш на драйве»), Джоуй Лорен Адамс («В погоне за Эми»). Патель и Джеймс уже играли вместе в ромкоме «Yesterday» в 2019 году.



Тим Блейк Нельсон снялся в главной роли в вестерне Потси Пончироли «Старый Генри» — в 2021 году после успеха на Венецианском кинофестивале он снискал восхищенный прием у критиков и публики.



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