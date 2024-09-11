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    В Павловске пройдет фестиваль «Кофе&Jazz»

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    14 и 15 сентября в Павловском парке пройдет фестиваль «Кофе&Jazz». В эти осенние, но еще по-летнему теплые дни можно будет послушать джаз, научиться танцевать буги-вуги и чарльстон, погулять по осенним аллеям с чашкой свежесваренного кофе.

    Фото: ГМЗ «Павловск»
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    Хедлайнером фестиваля станет Маргарита Макара и Louis Charm Band, а также Вова Чё Морале и его Sweet Hot Jazz Band. Также на пяти площадках фестиваля «Кофе&Jazz» выступят известные джазовые музыканты: вибрафонист Алексей Чижик, пианист Денис Кириллов, Иван Любимов, Владимир Кирасиров, Александр Бесчастный, Андрей Зимовец, Иван Костромитин, Марина Малышева, Вера Смыслова, Александра Шакина, саксофонист Михаил Шипов, а также коллективы: City Music Orchestra, в репертуаре которого классика, барокко, виртуозные романтические композиции, джазовые стандарты, диксиленд, блюз, фанк, неоклассика; Трио Александра Астрократова, играющее джаз, рок-н-ролл, рок- и поп-хиты даже AC/DC и Beyoncé в оригинальном джазовом звучании; джаз-банд Михаила Николаева, исполняющий традиционный джаз и не только; Fitness Jazz Band; трио Армана Сидоркина, исполняющее сплав джаза, фанка, латины и соула, и другие.

    Маргарита Макара
    Маргарита МакараФото: ГМЗ «Павловск»
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    В павильоне «Круглый зал» можно будет посетить мастер-класс по приготовлению кофе и узнать весь путь кофе от дерева до чашки.

    Начало в 12:00. Подробности программы — на сайте фестиваля или в соцсетях.

    Вход по билетам. 0+

    Фото: ГМЗ «Павловск»
    Маргарита Макара
    Маргарита МакараФото: ГМЗ «Павловск»

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