Елизавета Боярская расследует гибель школьницы в драме «110»

С 12 сентября на экранах — дебютная драма режиссёра Ильи Михеева «110». Название отсылает к 110-й статье Уголовного кодекса «Доведение до самоубийства». По сюжету, в элитном санкт-петербургском лицее происходит трагедия: одна из учениц кончает с собой. В школе знают о причинах происшедшего, но молчат. Одноклассница погибшей девушки Алиса из-за чувства вины теряет голос. Её мать Виктория, известный адвокат, берется выяснить, что произошло. Это обостряет отношения между матерью и дочерью до предела: ведь Виктории придется вызвать Алису на допрос.
Викторию в картине сыграла Елизавета Боярская, а Алису — дебютантка в полнометражном кино Алиса Цыганова, дочь актеров Евгения Цыганова и Ирины Леоновой. Её роль была отмечена призом на фестивале авторского кино «Зимний». Кроме того, в фильме снялись Дмитрий Лысенков («Вампиры средней полосы») и Алексей Розин («Мастер и Маргарита»).
18+
Матвей Пирогов