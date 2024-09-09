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Афиша Plus Елизавета Боярская расследует гибель школьницы в драме «110»

Елизавета Боярская расследует гибель школьницы в драме «110»

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С 12 сентября на экранах — дебютная драма режиссёра Ильи Михеева «110». Название отсылает к 110-й статье Уголовного кодекса «Доведение до самоубийства». По сюжету, в элитном санкт-петербургском лицее происходит трагедия: одна из учениц кончает с собой. В школе знают о причинах происшедшего, но молчат. Одноклассница погибшей девушки Алиса из-за чувства вины теряет голос. Её мать Виктория, известный адвокат, берется выяснить, что произошло. Это обостряет отношения между матерью и дочерью до предела: ведь Виктории придется вызвать Алису на допрос.

Викторию в картине сыграла Елизавета Боярская, а Алису — дебютантка в полнометражном кино Алиса Цыганова, дочь актеров Евгения Цыганова и Ирины Леоновой. Её роль была отмечена призом на фестивале авторского кино «Зимний». Кроме того, в фильме снялись Дмитрий Лысенков («Вампиры средней полосы») и Алексей Розин («Мастер и Маргарита»).

18+

Матвей Пирогов

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