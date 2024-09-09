Елизавета Боярская расследует гибель школьницы в драме «110»

С 12 сентября на экранах — дебютная драма режиссёра Ильи Михеева «110». Название отсылает к 110-й статье Уголовного кодекса «Доведение до самоубийства». По сюжету, в элитном санкт-петербургском лицее происходит трагедия: одна из учениц кончает с собой. В школе знают о причинах происшедшего, но молчат. Одноклассница погибшей девушки Алиса из-за чувства вины теряет голос. Её мать Виктория, известный адвокат, берется выяснить, что произошло. Это обостряет отношения между матерью и дочерью до предела: ведь Виктории придется вызвать Алису на допрос.

