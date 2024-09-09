Ремейк «Вам и не снилось…» с Викторией Толстогановой выходит в прокат

В прокат 12 сентября выходит драма режиссера Иры Волковой «Вера». За основу сценария взята повесть Галины Щербаковой «Вам и не снилось…» о любви двух школьников — Ромки и Юли, по которой в 1981 году был снят нашумевший фильм Ильи Фрэза. В новой картине в центре внимания — мать Ромки Вера, которую играет Виктория Толстоганова («Движение вверх», «Капитан Волконогов бежал»). Её с мужем Костей семейную жизнь нарушает появление первой возлюбленной Кости, Людмилы. У неё есть дочь, в которую без памяти влюбляется Ромка. Вера, как может, противостоит этим отношениям — и ради этого готова даже на развод и размен квартиры.