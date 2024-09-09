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Афиша Plus Роман Габриа ставит Кафку для всей семьи

Роман Габриа ставит Кафку для всей семьи

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12 и 13 сентября Роман Габриа выпускает в «Мастерской» «Превращение» Франца Кафки. Жанр спектакля обозначен как «анимационный спектакль».
Вместе с режиссером артисты «Мастерской» искали специфическую, мультипликационную пластику для свои персонажей. И произведение Кафки к подобной небытовой игре располагает: повесть начинается с того, что главный герой, Грегор Замза, однажды просыпается и обнаруживает, что превратился в огромное насекомое. Грегор пытается привыкнуть к новому состоянию, однако продолжать прежнюю жизнь оказывается очень тяжело. Мир Грегора сужается до пределов его комнаты.

Грегор все больше ощущает свою отчужденность не только от семьи, но и от самого себя. Он теряет человеческие качества: его речь становится непонятной, он начинает привыкать к повадкам насекомого и даже перестает ощущать потребность в общении с людьми.

«Превращение» — это не только мистический триллер, но и сложная психологическая аллегория, в которой отражаются темы отчуждения, одиночества, семейных обязанностей и давления общества. На этом чувстве и делает акцент режиссер, адресуя свою работу не только к взрослым, но и к подросткам, которые могут чувствовать себя в трудный период взросления как главный герой Кафки. Главное — почувствовать изменение близкого человека и не оставить его наедине со своими проблемами, чтобы никто не чувствовал себя отвергнутым или ненужным.

Роман Габриа об образе главного героя: «Ежедневные метаморфозы претерпевает и наше восприятие жизни, и ощущение в ней себя. Нас меняют люди, события, само бытие. Спектакль «Превращение» для меня — исследование этой темы. Вот Грегор — примерный сын своих родителей. Вот он — уже насекомое. Что произошло между этими его полярными «ролями»? Как расшифровать сегодня подобную метафору Франца Кафки?»

16+

Арина Хек

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