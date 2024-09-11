Яна Тумина представит в Эрмитаже буддийскую «Сутру золотого света»

15 сентября в Эрмитаже состоится премьера спектакля «Сутра золотого света», поставленного Яной Туминой. Благодаря музейно-театральной лаборатории «Чудесный источник» и мастерской Яны Туминой Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) в Зимнем дворце преобразится Запасная галерея отдела Востока.
Для разработки проекта участники лаборатории вдохновились памятниками искусства Центральной Азии II–XIX веков из фондов Эрмитажа. В Запасной галерее отдела Востока представлены артефакты различных культур Средней Азии и Центральной Азии.
Центральная Азия, исторически являвшаяся точкой пересечения многих народов и культур, занимала уникальное место вдоль Великого Шелкового пути, где проживали тохары, согдийцы, тюрки, индийцы, иранцы, уйгуры, монголы, китайцы и многие другие. Вместе с различными товарами путешествующие по Шелковому пути караваны распространяли и идеи буддизма. Многие паломники отправлялись в опасные путешествия, чтобы найти священные тексты, в том числе «Сутру золотого света», которая и стала названием театрального проекта. Согласно буддийским верованиям, читаемая сутра обеспечивает вечное присутствие Учения Будды Шакьямуни.
«Сутра золотого света» — о гармонии, созидании и всепринятии. Этот положительный заряд спектакля близок самому режиссерскому стилю Яны Туминой. Создатели о проекте: «Нам кажется, что намерение мира, стремление быть принятым и понятым — это то, что связывает всех нас, и создателей, и зрителей». Студенты мастерской Яны Туминой, в числе которых режиссеры, актеры, художники и театровед, уже успели заявить о себе в театральном поле пластическим спектаклем «Волнение», построенном на методе известного хореографа Пины Бауш.
После премьеры спектакль будет доступен для просмотра каждый вечер среды и четверга с сентября по декабрь.
12+
Арина Хек