Яна Тумина представит в Эрмитаже буддийскую «Сутру золотого света»

Центральная Азия, исторически являвшаяся точкой пересечения многих народов и культур, занимала уникальное место вдоль Великого Шелкового пути, где проживали тохары, согдийцы, тюрки, индийцы, иранцы, уйгуры, монголы, китайцы и многие другие. Вместе с различными товарами путешествующие по Шелковому пути караваны распространяли и идеи буддизма. Многие паломники отправлялись в опасные путешествия, чтобы найти священные тексты, в том числе «Сутру золотого света», которая и стала названием театрального проекта. Согласно буддийским верованиям, читаемая сутра обеспечивает вечное присутствие Учения Будды Шакьямуни.

«Сутра золотого света» — о гармонии, созидании и всепринятии. Этот положительный заряд спектакля близок самому режиссерскому стилю Яны Туминой. Создатели о проекте: «Нам кажется, что намерение мира, стремление быть принятым и понятым — это то, что связывает всех нас, и создателей, и зрителей». Студенты мастерской Яны Туминой, в числе которых режиссеры, актеры, художники и театровед, уже успели заявить о себе в театральном поле пластическим спектаклем «Волнение», построенном на методе известного хореографа Пины Бауш.

