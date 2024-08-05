    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 16

    0 м/с, штиль

    756мм

    96%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd85.7eur92.83

    Транспортная ситуация у дома на Большой Зелениной: уже есть пробки

    4691
    5 комментариев

    Вокруг аварийного дома на Большой Зелениной улице (Петроградский район Петербурга) по-прежнему перекрыто движение. Пробки, судя по «Яндекс.Картам», образовались с раннего утра 5 августа.

    ПоделитьсяПоделиться

    Частично перекрыты Большая Зеленина, Рыбацкая улицы и Малый проспект П.С. «Бордовые» заторы наблюдаются перед перекрёстками с Чкаловским и Большим проспектами.

    Напомним, в воскресенье, 4 августа, жителей дома 1 по Большой Зелениной эвакуировали из-за угрозы обрушения, квартал оцепили. Люди забили тревогу после того, как в квартирах начали вскрываться полы, жильцы показывали трещины в своих квартирах. Как рассказали «Фонтанке» в администрации Петроградского района, подрядчик Фонда капремонта производил в доме работы, в результате пол отошел от стены. Около 16:30 «отслоение» усилилось, труба дымохода провалилась внутрь. Ночью, по словам очевидцев, произошло еще одно обрушение: судя по видео, упали внутренние перекрытия. Что происходит сейчас с жильцами, читайте на «Фонтанке».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Обрушение домаПробки
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close