Транспортная ситуация у дома на Большой Зелениной: уже есть пробки

Вокруг аварийного дома на Большой Зелениной улице (Петроградский район Петербурга) по-прежнему перекрыто движение. Пробки, судя по «Яндекс.Картам», образовались с раннего утра 5 августа.
Частично перекрыты Большая Зеленина, Рыбацкая улицы и Малый проспект П.С. «Бордовые» заторы наблюдаются перед перекрёстками с Чкаловским и Большим проспектами.
Напомним, в воскресенье, 4 августа, жителей дома 1 по Большой Зелениной эвакуировали из-за угрозы обрушения, квартал оцепили. Люди забили тревогу после того, как в квартирах начали вскрываться полы, жильцы показывали трещины в своих квартирах. Как рассказали «Фонтанке» в администрации Петроградского района, подрядчик Фонда капремонта производил в доме работы, в результате пол отошел от стены. Около 16:30 «отслоение» усилилось, труба дымохода провалилась внутрь. Ночью, по словам очевидцев, произошло еще одно обрушение: судя по видео, упали внутренние перекрытия. Что происходит сейчас с жильцами, читайте на «Фонтанке».