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    ТЕМА ДНЯ

    Жильцов дома эвакуируют из-за угрозы обрушения

    На крыше аварийного дома на Большой Зелениной обрушился дымоход

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    Дымоход жилого дома 1/44 на Большой Зелениной улице, который днем 4 августа эвакуировали из-за угрозы обрушения фасада, обрушился. Штукатурка и крупные части с грохотом посыпались с крыши. Видео момента оказалось в распоряжении «Фонтанки».

    Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»

    «Только что было два обрушения, звук был отчетливо слышен на улице, даже слегка задрожала земля. Там никого нет, все что происходит — это он сам [дом] рушится», — рассказал читатель нашего издания.

    Судя по кадрам, треснутый дымоход начал разрушаться, слетевшую решетку остановило покосившееся ограждение на крыше, куски бетона посыпались вниз.

    Как ранее рассказали «Фонтанке» в администрации Петроградского района, подрядчик Фонда капремонта производил в доме работы. В результате манипуляций пол отошел от стены. 30 жильцов были срочно эвакуированы, им предоставят временное жилье. Пока никто не говорит о том, когда они смогут вернуться в свои квартиры. Район ЧП оцеплен, на месте находятся сотрудники МЧС, полиции и специальные службы.

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    Жители дома 1 по Большой Зелениной улице в Петербурге неоднократно жаловались на трещины в стенах. На сайте Фонда капремонта указано, что до мая 2025 года подрядчик ООО «Стройпроект» должен выполнить работы по замене или восстановлению несущих конструкций в связи с опасностью их обрушения.

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