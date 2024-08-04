На крыше аварийного дома на Большой Зелениной обрушился дымоход

Дымоход жилого дома 1/44 на Большой Зелениной улице, который днем 4 августа эвакуировали из-за угрозы обрушения фасада, обрушился. Штукатурка и крупные части с грохотом посыпались с крыши. Видео момента оказалось в распоряжении «Фонтанки».

«Только что было два обрушения, звук был отчетливо слышен на улице, даже слегка задрожала земля. Там никого нет, все что происходит — это он сам [дом] рушится», — рассказал читатель нашего издания.

Судя по кадрам, треснутый дымоход начал разрушаться, слетевшую решетку остановило покосившееся ограждение на крыше, куски бетона посыпались вниз.