На крыше аварийного дома на Большой Зелениной обрушился дымоход

Дымоход жилого дома 1/44 на Большой Зелениной улице, который днем 4 августа эвакуировали из-за угрозы обрушения фасада, обрушился. Штукатурка и крупные части с грохотом посыпались с крыши. Видео момента оказалось в распоряжении «Фонтанки».
Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»
«Только что было два обрушения, звук был отчетливо слышен на улице, даже слегка задрожала земля. Там никого нет, все что происходит — это он сам [дом] рушится», — рассказал читатель нашего издания.
Судя по кадрам, треснутый дымоход начал разрушаться, слетевшую решетку остановило покосившееся ограждение на крыше, куски бетона посыпались вниз.
Как ранее рассказали «Фонтанке» в администрации Петроградского района, подрядчик Фонда капремонта производил в доме работы. В результате манипуляций пол отошел от стены. 30 жильцов были срочно эвакуированы, им предоставят временное жилье. Пока никто не говорит о том, когда они смогут вернуться в свои квартиры. Район ЧП оцеплен, на месте находятся сотрудники МЧС, полиции и специальные службы.
Жители дома 1 по Большой Зелениной улице в Петербурге неоднократно жаловались на трещины в стенах. На сайте Фонда капремонта указано, что до мая 2025 года подрядчик ООО «Стройпроект» должен выполнить работы по замене или восстановлению несущих конструкций в связи с опасностью их обрушения.