Трещины в стенах беспокоили жильцов дома на Большой Зелениной с 2019 года

Жители дома 1 по Большой Зелениной улице в Петербурге неоднократно жаловались на трещины в стенах. Особенно удручало граждан состояние парадной, которая, судя по фото, действительно выглядела как после бомбежки.
Жалобы зафиксированы порталом «Наш Санкт-Петербург». Вот, например, одна из них, ее отправили в 2019 году. «Ужасное состояние парадной. Вся в трещинах, сколах, как после бомбежки», — пишет автор, прикрепляя фото, на которых трещины местами замазаны цементом. В районной администрации ответили: «Проблема не требует безотлагательного принятия мер, не попадает в перечень проблем, по которым необходимо проведение срочных, аварийных работ. Безопасность проживания обеспечена». Также чиновники сообщили, что управляющая компания должна будет заштукатурить безобразие.
Сергей Елгазин/«Фонтанка.ру»
Судя по многочисленным снимкам, дом на Большой Зелениной «устал». На сайте Фонда капремонта указано, что до мая 2025 года подрядчик ООО «Стройпроект» должен выполнить работы по замене или восстановлению несущих конструкций в связи с опасностью их обрушения.
Как ранее рассказали «Фонтанке» в администрации Петроградского района, подрядчик Фонда капремонта производил в доме работы. В результате манипуляций пол отошел от стены. 30 жильцов были срочно эвакуированы, им предоставят временное жилье. Пока никто не говорит о том, когда они смогут вернуться в свои квартиры. Район ЧП оцеплен, на место приехал глава ЖКС № 2 Петроградского района.