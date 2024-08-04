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    ТЕМА ДНЯ

    Жильцов дома эвакуируют из-за угрозы обрушения

    Произошло отслоение пола от стены. В администрации района рассказали, что с домом на Большой Зелениной

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    Эвакуация дома 1/44 по Большой Зелениной улице в Петербурге последовала после работ подрядчика Фонда капремонта. Об этом «Фонтанке» 4 августа рассказали в пресс-службе администрации Петроградского района.

    «В ходе проведения работ произошло отслоение пола от стены. Были незамедлительно приняты противоаварийные меры. На месте работают аварийные службы. Произведена эвакуация жителей, около 30 человек. Они временно размещены в рядом расположенном образовательном учреждении. Организовано питание», — рассказали в администрации.

    Сейчас на месте проводятся восстановительные работы. Когда жильцам позволят вернуться в квартиры — неизвестно. Им предоставят временные жилые помещения из маневренного фонда.

    Напомним, в воскресенье днем жителей дома на Большой Зелениной эвакуировали из-за нависшей угрозы обрушения фасада. В квартирах начали вскрываться полы, люди забили тревогу. Сейчас квартал оцеплен, экстренные службы на месте.

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