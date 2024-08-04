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    Жильцов дома эвакуируют из-за угрозы обрушения

    В Петроградском районе из-за угрозы обрушения эвакуируют дом. Квартал оцеплен от метро

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    Жилой дом эвакуируют из-за угрозы обрушения фасада в Петроградском районе Петербурга 4 августа. Речь идет о доме 1/44 по Большой Зелениной улице, угол с Малым проспектом П.С., сообщили «Фонтанке» очевидцы. Жильцы говорят, что в квартирах начали "вскрываться полы" и "стена отделилась от потолка".

    Дом стоит на углу Малого проспекта и Большой Зелениной улицы. Как передает корреспондент «Фонтанки», квартал оцепили от метро «Чкаловская». В другую сторону он оцеплен практически от Большого проспекта Петроградской стороны. На месте находится около двадцати автомобилей различных служб, в том числе МЧС и сотрудников полиции.

    Жильцы, среди которых замечен мужчина на инвалидной коляске, рассказали, что в квартирах начали вскрываться полы, после чего людей начали эвакуировать. Один из жильцов рассказал «Фонтанке», что более полугода в здании велись работы по укреплению фундамента, которые, по его словам, закончились трещиной через весь фасад.

    По данным нашего издания, власти района вызвали СК и прокуратуру.

    Инцидент прокомментировали в пресс-службе Петроградского района: «По указанному адресу специалисты подрядной организации Фонда капремонта проводили работы. В ходе проведения работ произошло отслоение пола от стены. Были незамедлительно приняты противоаварийные меры. На месте работают аварийные службы. Произведена эвакуация жителей, около 30 человек. Они временно размещены в рядом расположенном образовательном учреждении. Организовано питание. В настоящее время проводятся восстановительные работы. О сроках их окончания говорить преждевременно. Жильцам предоставят жилые помещения маневренного фонда администрации Петроградского района. Ситуация под контролем администрации района».

    Фото: Читатель "Фонтанки" 
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    Пожилых жильцов эвакуированного дома увозят на скорой.

    Фото: Читатель "Фонтанки" 
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    Спустя два часа ожидания под дождем эвакуированным жильцам дома на Малом проспекте объявили, что их временно разместят в соседней школе № 51 на Чкаловском, 22.

    Фото: Читатель "Фонтанки" 
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    Как рассказывают жильцы, "полы вскрылись" на третьем этаже в квартире № 9 - это угловая квартира как раз над магазином "1001 сумка".

    Фото: Читатель "Фонтанки" 
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    Сергей Елгазин

    На место прибыл глава Петроградского района Владимир Омельницкий. На просьбу корреспондента "Фонтанки.ру" рассказать, что будет делаться дальше, после эвакуации, чиновник ответил коротко: "Работаем".

    Фото: Читатель "Фонтанки" 
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    Прокуратура Петроградского района г. Санкт-Петербурга организовала проверку по факту частичного обрушения кирпичной кладки несущей стены на 1 этаже в доме по Малому пр. П.С.

    Для координации действий оперативных служб на месте происшествия находятся работники прокуратуры района.

    В настоящее время проводится осмотр, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

    Пресс-релиз ведомства

    Фото: Читатель "Фонтанки" 
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    На трещины в парадной жильцы жаловались еще в 2019 году. Тогда ответ чиновников был такой: "Проблема не требует безотлагательного принятия мер, не попадает в перечень проблем, по которым необходимо проведение срочных, аварийных работ. Безопасность проживания обеспечена".

    Фото: Читатель "Фонтанки" 
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    В квартире № 9, где "стена отделилась от пола", живет пара с собакой. Женщину в слезах жильцы видели при эвакуации, Она куда-то ушла. Хозяина квартиры и собаки на месте тоже нет.

    Фото: Читатель "Фонтанки" 
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    Ремонт в доме выполняло ООО "Стройпроект" (гендиректор Александр Костылев). При начальной стоимости работ в 225 млн рублей компания на торгах снизила цену до 144,5 миллионов. Окончание работ было запланировано на февраль 2025 года.

    Фото: Читатель "Фонтанки" 
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    Фото: Читатель "Фонтанки" 
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    Слева от подъезда бывший компьютерный клуб, справа бывший магазин «1001 сумка», в обоих помещениях в последнее время был серьезный ремонт. По словам жильцов, из подвала вывозили грунт чуть ли не грузовиками.

    Фото: Читатель "Фонтанки" 
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    Комиссия в составе представителей администрации Петроградского района и ЖКС зашла в подъезд. Представители МЧС начали возражать, после чего комиссия вышла из подъезда. Теперь они стоят совещаются на углу.

    Фото: Читатель "Фонтанки" 
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    Фото: Читатель "Фонтанки" 
    Фото: Читатель "Фонтанки" 

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