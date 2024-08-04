В Петроградском районе из-за угрозы обрушения эвакуируют дом. Квартал оцеплен от метро

Жилой дом эвакуируют из-за угрозы обрушения фасада в Петроградском районе Петербурга 4 августа. Речь идет о доме 1/44 по Большой Зелениной улице, угол с Малым проспектом П.С., сообщили «Фонтанке» очевидцы. Жильцы говорят, что в квартирах начали "вскрываться полы" и "стена отделилась от потолка".
Дом стоит на углу Малого проспекта и Большой Зелениной улицы. Как передает корреспондент «Фонтанки», квартал оцепили от метро «Чкаловская». В другую сторону он оцеплен практически от Большого проспекта Петроградской стороны. На месте находится около двадцати автомобилей различных служб, в том числе МЧС и сотрудников полиции.
Жильцы, среди которых замечен мужчина на инвалидной коляске, рассказали, что в квартирах начали вскрываться полы, после чего людей начали эвакуировать. Один из жильцов рассказал «Фонтанке», что более полугода в здании велись работы по укреплению фундамента, которые, по его словам, закончились трещиной через весь фасад.
По данным нашего издания, власти района вызвали СК и прокуратуру.
Инцидент прокомментировали в пресс-службе Петроградского района: «По указанному адресу специалисты подрядной организации Фонда капремонта проводили работы. В ходе проведения работ произошло отслоение пола от стены. Были незамедлительно приняты противоаварийные меры. На месте работают аварийные службы. Произведена эвакуация жителей, около 30 человек. Они временно размещены в рядом расположенном образовательном учреждении. Организовано питание. В настоящее время проводятся восстановительные работы. О сроках их окончания говорить преждевременно. Жильцам предоставят жилые помещения маневренного фонда администрации Петроградского района. Ситуация под контролем администрации района».
Пожилых жильцов эвакуированного дома увозят на скорой.
Спустя два часа ожидания под дождем эвакуированным жильцам дома на Малом проспекте объявили, что их временно разместят в соседней школе № 51 на Чкаловском, 22.
Как рассказывают жильцы, "полы вскрылись" на третьем этаже в квартире № 9 - это угловая квартира как раз над магазином "1001 сумка".
Сергей Елгазин
На место прибыл глава Петроградского района Владимир Омельницкий. На просьбу корреспондента "Фонтанки.ру" рассказать, что будет делаться дальше, после эвакуации, чиновник ответил коротко: "Работаем".
Прокуратура Петроградского района г. Санкт-Петербурга организовала проверку по факту частичного обрушения кирпичной кладки несущей стены на 1 этаже в доме по Малому пр. П.С.
Для координации действий оперативных служб на месте происшествия находятся работники прокуратуры района.
В настоящее время проводится осмотр, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Пресс-релиз ведомства
На трещины в парадной жильцы жаловались еще в 2019 году. Тогда ответ чиновников был такой: "Проблема не требует безотлагательного принятия мер, не попадает в перечень проблем, по которым необходимо проведение срочных, аварийных работ. Безопасность проживания обеспечена".
В квартире № 9, где "стена отделилась от пола", живет пара с собакой. Женщину в слезах жильцы видели при эвакуации, Она куда-то ушла. Хозяина квартиры и собаки на месте тоже нет.
Ремонт в доме выполняло ООО "Стройпроект" (гендиректор Александр Костылев). При начальной стоимости работ в 225 млн рублей компания на торгах снизила цену до 144,5 миллионов. Окончание работ было запланировано на февраль 2025 года.
Слева от подъезда бывший компьютерный клуб, справа бывший магазин «1001 сумка», в обоих помещениях в последнее время был серьезный ремонт. По словам жильцов, из подвала вывозили грунт чуть ли не грузовиками.
Комиссия в составе представителей администрации Петроградского района и ЖКС зашла в подъезд. Представители МЧС начали возражать, после чего комиссия вышла из подъезда. Теперь они стоят совещаются на углу.