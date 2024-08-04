В Петроградском районе из-за угрозы обрушения эвакуируют дом. Квартал оцеплен от метро

Жилой дом эвакуируют из-за угрозы обрушения фасада в Петроградском районе Петербурга 4 августа. Речь идет о доме 1/44 по Большой Зелениной улице, угол с Малым проспектом П.С., сообщили «Фонтанке» очевидцы. Жильцы говорят, что в квартирах начали "вскрываться полы" и "стена отделилась от потолка".

Дом стоит на углу Малого проспекта и Большой Зелениной улицы. Как передает корреспондент «Фонтанки», квартал оцепили от метро «Чкаловская». В другую сторону он оцеплен практически от Большого проспекта Петроградской стороны. На месте находится около двадцати автомобилей различных служб, в том числе МЧС и сотрудников полиции.

Жильцы, среди которых замечен мужчина на инвалидной коляске, рассказали, что в квартирах начали вскрываться полы, после чего людей начали эвакуировать. Один из жильцов рассказал «Фонтанке», что более полугода в здании велись работы по укреплению фундамента, которые, по его словам, закончились трещиной через весь фасад.



По данным нашего издания, власти района вызвали СК и прокуратуру.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе Петроградского района: «По указанному адресу специалисты подрядной организации Фонда капремонта проводили работы. В ходе проведения работ произошло отслоение пола от стены. Были незамедлительно приняты противоаварийные меры. На месте работают аварийные службы. Произведена эвакуация жителей, около 30 человек. Они временно размещены в рядом расположенном образовательном учреждении. Организовано питание. В настоящее время проводятся восстановительные работы. О сроках их окончания говорить преждевременно. Жильцам предоставят жилые помещения маневренного фонда администрации Петроградского района. Ситуация под контролем администрации района».