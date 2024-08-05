Громко и пыльно. Очевидцы сообщили о ночном обрушении в доме на Большой Зелениной

Новое обрушение произошло в многострадальном аварийном доме № 1/44 на Большой Зелениной в Петроградском районе. Об этом очевидцы сообщили «Фонтанке» около двух часов ночи 5 августа.

Судя по фото и видео, рухнули внутренние перекрытия с последнего по первый этаж. Улицу заволокло пылью. На месте работают экстренные службы. Территория оцеплена. Вероятно, обошлось без пострадавших, так как жильцов эвакуировали еще накануне.

«На Зеленина все-таки обрушилось здание... громко и пыльно обрушилось», - пишет читательница Дарья, приславшая видео. Один из соседей показал предмет, оказавшийся на улице после обрушения: «Вон стиралка лежит прям на земле!», - говорит мужчина.

Напомним, в воскресенье днем жителей дома 1 на Большой Зелениной эвакуировали из-за нависшей угрозы обрушения фасада. В квартирах начали вскрываться полы, люди забили тревогу. К месту ЧП прибыли экстренные службы, квартал оцепили. К ситуации подключились прокуратура и Следственный комитет. Жильцы показывали трещины в своих квартирах.



О том, что дом трещит по швам, жители говорили чиновникам давно. Еще в 2019 году. «Ужасное состояние парадной. Вся в трещинах, сколах, как после бомбежки», — писали жалобщики на портал «Наш город», прикрепляя фото, на которых трещины местами замазаны цементом.

