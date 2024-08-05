Громко и пыльно. Очевидцы сообщили о ночном обрушении в доме на Большой Зелениной

Новое обрушение произошло в многострадальном аварийном доме № 1/44 на Большой Зелениной в Петроградском районе. Об этом очевидцы сообщили «Фонтанке» около двух часов ночи 5 августа.
Судя по фото и видео, рухнули внутренние перекрытия с последнего по первый этаж. Улицу заволокло пылью. На месте работают экстренные службы. Территория оцеплена. Вероятно, обошлось без пострадавших, так как жильцов эвакуировали еще накануне.
Читатели «Фонтанки» Юлия, Даря
«На Зеленина все-таки обрушилось здание... громко и пыльно обрушилось», - пишет читательница Дарья, приславшая видео. Один из соседей показал предмет, оказавшийся на улице после обрушения: «Вон стиралка лежит прям на земле!», - говорит мужчина.
Напомним, в воскресенье днем жителей дома 1 на Большой Зелениной эвакуировали из-за нависшей угрозы обрушения фасада. В квартирах начали вскрываться полы, люди забили тревогу. К месту ЧП прибыли экстренные службы, квартал оцепили. К ситуации подключились прокуратура и Следственный комитет. Жильцы показывали трещины в своих квартирах.
О том, что дом трещит по швам, жители говорили чиновникам давно. Еще в 2019 году. «Ужасное состояние парадной. Вся в трещинах, сколах, как после бомбежки», — писали жалобщики на портал «Наш город», прикрепляя фото, на которых трещины местами замазаны цементом.
Как рассказали «Фонтанке» в администрации Петроградского района, подрядчик Фонда капремонта производил в доме работы. В результате манипуляций пол отошел от стены. 30 жильцов были срочно эвакуированы, им предоставили временное жилье. Пока никто не говорит о том, когда они смогут вернуться в свои квартиры.
Примерно в 16:30 «отслоение» усилилось. С громким треском провалилась часть внутренних конструкций. С земли было видно, что труба дымохода провалилась внутрь. Подробнее о муках жильцов и о том, куда их переселили, читайте здесь.