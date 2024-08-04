«Как там наш дом, не знаете? Стоит?». Где и как ночуют жильцы эвакуированного дома

Утро жителей исторического дома на углу Малого проспекта Петроградской стороны и Большой Зелениной улицы не предвещало резких перемен в жизни. Они произошли молниеносно — покинуть свои квартиры пришлось в считанные минуты, когда теперь удастся вернуться домой, неизвестно. Корреспондент «Фонтанки» помог вынужденным переселенцам разместиться во временном жилище и услышал из первых уст, как их дом внезапно оказался за красной лентой ограждений, куда теперь хода нет. Команда срочно покинуть помещения поступила от сотрудников МЧС около полудня. О том, что с домом не все в порядке, и он нуждается в ремонте, все и так знали. Более того, городской Фонд капремонта уже выбрал подрядчика для ремонта, и строители уже вовсю работали, осваивали оговоренные в контракте 144,5 млн рублей. В карточке контракта есть документ, по которому 4 августа 2024 года ООО «Стройпроект» должно было получить платеж в 43 млн рублей. Все воскресенье генеральный директор подрядной компании не отвечал на звонки на сотовый и на сообщения в мессенджерах. Похоже, вопросы к нему были не только у журналистов.

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Судя по тексту контракта, дом на Большой Зелениной не подлежал расселению, а аварийными признавались лишь некоторые его элементы. По графику, подрядчик к сегодняшнему дню должен был уже завершить демонтажные работы и устройство перекрытий, перегородок, потолка и отделки и в ближайшее время приступать к монтажу дверных заполнений. Это все в одной из частей дома. В остальной мирно жили его обитатели.

О том, что дом трещит по швам, жители говорили чиновникам давно. Еще в 2019 году. «Ужасное состояние парадной. Вся в трещинах, сколах, как после бомбежки», — писали жалобщики на портал «Наш город», прикрепляя фото, на которых трещины местами замазаны цементом. Тогда ответ был однозначным: «Проблема не требует безотлагательного принятия мер, не попадает в перечень проблем, по которым необходимо проведение срочных, аварийных работ. Безопасность проживания обеспечена». Также чиновники сообщили, что управляющая компания должна будет заштукатурить безобразие.

Судя по сегодняшним рассказам жильцов, ремонтные работы, казалось, только ухудшили состояние дома. На стенах появились более чем осязаемые трещины. Их осмотрели, поставили маячки и решили понаблюдать. Это было 12 июля. А вот видео, как это выглядело спустя пару недель.

читательница «Фонтанки» Екатерина

Пока эвакуированные жильцы прятались от дождя в подворотнях, оцепленные Большая Зеленина и Малый проспект наполнялись сотрудниками МЧС и Жилкомсервиса, чиновниками и правоохранителями. Прокуратура оперативно начала проверку.

На вопрос: «Что случилось», — в администрации района сформулировали: «В ходе проведения работ произошло отслоение пола от стены». Этой же версии чиновники продолжали придерживаться и в дальнейшем. Примерно в 16:30 «отслоение» усилилось. С громким треском провалилась часть внутренних конструкций. С земли было видно, что труба дымохода провалилась внутрь.

Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»

Пока сотрудники МЧС инспектировали масштаб разрушений, жильцов начали расселять. Сперва их отвезли в соседнюю школу №51. Но когда стало понятно, что вернуться сегодня и даже завтра домой им уже не придется, повезли дальше.



Эвакуированных жителей из дома 1/44 по Большой Зелениной улице разместили, в итоге, в социальном доме для пожилых на Чкаловском проспекте 30, это в паре сотен метров от места происшествия. Полное наименование учреждения — «Комплексный центр социального обслуживания населения, отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов». Варианты размещения разные — от уютной однокомнатной квартиры до своего рода больничной палаты.

Корреспондент «Фонтанки» оказался в учреждении в момент заселения. И вовремя — там были очень нужны волонтеры. Корреспонденту дали в руки раскладушку, матрас, подушки, одеяла. Вместе Ольгой (имя изменено по ее просьбе) идем смотреть ее новое временное жилье. Внешне все выглядит как достаточно современный, где-то начала нулевых, дом. Лифт, цветы в подъезде. На третьем этаже — простая фанерная дверь, за ней небольшая «однушка» с «бабушкиным» ремонтом — ковер на стене, пружинный диван, ванная комната без изысков, маленький балкон.

Фото: Сергей Елгазин/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Елгазин/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Елгазин/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Елгазин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Ольга живет (она настаивает на формулировке «живет», а не «жила») в злополучном доме в квартире 12, вместе с дочкой Машей и кошкой. Известие о том, что здание рушится и дочь и мать получили на работе. С работы Ольга сразу отправилась в школу 51, куда первоначально эвакуировали жильцов. Там их накормили и позже сообщили о направлении в дом пожилых. В какой-то момент у Ольги глаза на мокром месте, но она берет себя в руки и отвечает на звонок дочери.

«Солнышко, нам дали однокомнатную квартиру. Тут рядом, Чкаловский, 30. Кухня, диван, дали еще на всякий случай раскладушку, белье выдали, еду... Больше нам, пока, ничего и не нужно. Как закончишь работу приезжай». И тут же спохватывается «У нас же нет лотка для кошки, нужно срочно купить и лоток и наполнитель».

Возвращаюсь в административный холл. Сюда подтягиваются новые жильцы пострадавшего дома. Мужчина азиатской внешности, говорит, что ему нужно разместить 7 человек, бригаду. Иноземные специалисты ручного труда снимали в аварийном доме квартиру. «Прямо сейчас придут 7 человек? Мы конечно, всех разместим, но условия у нас разные» — говорит женщина-распорядитель. Скоро выясняется, что бригада приедет через несколько дней. Идем с сотрудниками дома смотреть потенциальное жилье. Светло-голубые просторные помещения напоминают современную больницу. «Палата» на три койко-места, удобства в коридоре.

Фото: Сергей Елгазин/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Елгазин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Снова идем на «командный пункт». Тут уже совсем людно. Оперативно подтянулись волонтеры движения «Петроградская диаспора». Они приготовили чай с сушками, разбирают постельные принадлежности. Звонит хозяйка магазина, говорит, что готова помочь едой, средствами личной гигиены.

Проходим по первому этажу в помещение, где устраивается семья из трех человек: Александр, мужчина средних лет, его жена и пожилая мать. Помещение у них большое, но обстановка отсутствует. Зато есть небольшой балкон-садик. Муж и жена раскладывают три раскладушки, мать, в инвалидном кресле.

Фото: Сергей Елгазин/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Елгазин/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Елгазин/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Елгазин/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Елгазин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Александр: «Утро было хорошее, поели, пошли гулять. Дождь пошел. Тут проблема и пошла. Девочка соседка подошла, сказала, что все валится, полы вскрылись, ну, вот и все, пошла проблема. Мы успели взять документы, матери лекарства, кошку Нюшу вынесло МЧС. Больше нас туда уж не пустили».

Мать Александра: «Нас отправили в 51 школу, опросили, кто будет где. Накормили нормально — макароны, гамбургер, чай, сахар, вода чистая».

Светлана, жена: «Мы уже жили в маневренном фонде, ремонтировали квартиры по нашему «стояку», нам сказали полгода, но мы отжили на «маневрах» полтора года. Там, где все произошло, где провалилось, там ремонта не было. В маневренном фонде, где мы жили, было хуже чем здесь, коридор, пять комнат, бойлер. Здесь все хорошо, разве что, вот, напор в кране маленький, может настроят что-нибудь...»

Атмосфера в месте временного размещения доброжелательная, звучат слова поддержки, интонации заботы. Говорят о ценных вещах, оставшихся в эвакуированном доме, о домашних питомцах, которые, по всей вероятности еще остались там. Главный вопрос, к тем, что прибывает «Как там наш дом, не знаете? Стоит?».