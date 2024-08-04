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    Жильцов дома эвакуируют из-за угрозы обрушения

    К ситуации с аварийным домом на Большой Зелениной подключились прокуратура и Следственный комитет

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    Следственный комитет и прокуратура Петербурга проводят проверку по факту появления трещины в стене дома 1/44 по Большой Зелениной улице в Петроградском районе. Жильцов дома эвакуировали 4 августа.

    В СК отметили, что проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего. Также действиям лиц, ответственных за ремонт жилого дома, будет дана правовая оценка.

    Как рассказали «Фонтанке» в администрации Петроградского района, подрядчик Фонда капремонта производил в доме работы. В результате манипуляций пол отошел от стены. 30 жильцов были срочно эвакуированы, им предоставят временное жилье. Пока никто не говорит о том, когда они смогут вернуться в свои квартиры. Район ЧП оцеплен, на месте находятся сотрудники МЧС, полиции и специальные службы.

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