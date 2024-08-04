«Стены сыпались и трещали». Петербурженка показала ужасающие дыры в квартире на Большой Зелениной

Петербурженка Екатерина, арендовавшая квартиру в аварийном доме 1/44 на Большой Зелениной улице, рассказала, что на стенах были установлены маяки за наблюдением за трещинами. В последние дни ситуация особенно обострилась, вынудив девушку буквально бежать из нового жилища. Жуткими кадрами лопнувших стен и звуков треска Екатерина поделилась с «Фонтанкой» 4 августа.

читательница «Фонтанки» Екатерина

«Я здесь живу с 25 июля, на 5 этаже. Вообще считается, что это пятый с половиной, единственная квартира в самом верху, это мансарда. Трещины были и при заселении, но все заверяли, что все норм, за ними надо просто следить, ничего опасного нет. Раз в 10 дней надо было присылать фотографии этих маяков, чтобы смотреть не расширяются ли трещины», — вспоминает девушка.

В последние дни трещины стремительно увеличились, и девушка приняла решение съезжать, накануне упаковала все вещи и заказала машину на следующее утро. «Я рассчитывала еще успеть прибраться, а вечером передать ключи хозяйке. Машина была заказана на 11:10, к 11:30 все вещи уже были погружены. Все это время был слышен треск. В один момент звук стал сильно громче, я решила, что не буду закрывать [дверь] просто побежала пешком по лестнице. И больше не рискнула подниматься. Какое-то время еще сидела в парадной и приходила в себя, думала, что надо людей предупредить. Но с ужасом из квартиры выбежала только я, наверное», — указала собеседница.



По ее словам, буквально в пятницу сотрудники газовой службы совершали обход квартир, а позднее на первом этаже был организован сбор жильцов. «Как я поняла, это была организация, которая занимается капитальным ремонтом, на всех дверях появились объявления, что будут делать ремонт перекрытий, со всеми поговорили», — добавила Екатерина.



Напомним, в воскресенье днем жителей дома 1 на Большой Зелениной эвакуировали из-за нависшей угрозы обрушения фасада. В квартирах начали вскрываться полы, люди забили тревогу. К месту ЧП прибыли экстренные службы, квартал оцепили. К ситуации подключились прокуратура и Следственный комитет.