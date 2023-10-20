Куда пойти 20–22 октября: «Послание к человеку», искусство Востока, сотрудничество с нейросетями и бум выставок неизвестного

кадр из фильма «Признания доброй самаритянки», 2023 г., реж. Пенни Лэйн. Фото: Предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





В эти холодные октябрьские выходные наслаждаемся экспозициями картин и графики советских и современных художников, углубляется в мир технологий и смотрим авторское кино.



Актуальное

Путешествие памяти «Исчезнет или превратится»

До 12 декабря, 0+

Этой осенью в городе сразу на нескольких площадках можно поймать события из программы Международного фестиваля искусств Востока Dairafest. Одним из главных стало открытие выставки «Исчезнет или превратится» в культурном квартале «Брусницын». Кураторы называют проект «мультимедийным эпосом о семьях и традициях» и одновременно — глубоким исследованием работы памяти и сохранения прошлого в Азербайджане, Узбекистане, Турции и некоторых регионах России — Татарстане и Дагестане. Выставка разделена на пять глав, в каждой из которых разыгрываются сцены из жизни.

Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





«Послание к человеку» покажет разнообразие жанра

До 28 октября

Городские кинотеатры и другие культурные площадки принимают у себя фестиваль «Послание к человеку» с его обширнейшей программой. Фильмом открытия станет работа французского режиссера Мишеля Гондри «Книга Решений» (18+). Уже признанный классик магического реализма («Вечное сияние чистого разума», «Наука сна») Годри снял картину о незадачливом режиссере Марке Беккере, который от сбегает от потрясений в маленькую горную деревушку. Показ ленты пройдёт в «Авроре» 20 октября в 16.30.



В музеях «СОтворение миров» осветит мифы Ямала

С 21 октября по 22 ноября, 6+

В Новом выставочном зале Музея городской скульптуры случилось «СОтворение миров». Проект с таким названием представляет работы ямальского резчика по кости Кирилла Никифорова и графика Светланы Пташкиной. В их работах оживают «легенды и мифы Седого Ямала»: композиции, объединившие реалистические изображения и символизм, реализм и сказания.

Светлана Пташкина. Притяжение. 2020. Бумага, смешанная техника Фото: пресс-служба Музея городской скульптуры Поделиться Поделиться





увства проявятся «Там и здесь»

До 30 октября, 6+

В Arts Square Gallery — персональная выставка Торнике Бенделиани «Там и здесь», на которой зрителю предлагается приглядеться не только к картинам, но и к контексту. Именно из окружающего пространства и деталей Торнике выделяет символический код для чувств, как таковых, и позволяет своим персонажам и вместе с ними — зрителям — переживать разнообразные чувства и ощущения. Будь то предвкушение, покой, страдание или любовь.

«Эрарта» и художники сгенерировали искусство будущего



До 12 ноября, 18+

В мир творчества, вдохновенного нейросетями, этой осенью погружает «Эрарта». Специально для экспозиции «Генерируя искусство будущего» молодые художники, которые обычно выкладывают свои работы в социальных сетях, создали произведения, которые, по их мнению, мог бы сделать искусственный интеллект. Основную идею можно описать фразой: «Представь, что ты — нейросеть». Именно на эту тему рассуждали авторы, миксуя свои любимые приёмы, тренды и даже музыкальные образы.

Нейросети — архитекторы «Жилищ будущего»

До 8 января, 12+

В Мраморном дворце появились «Жилища будущего». Для проекта арт-группы «ГрОМ» картины с изображениями «мест обитания» всех размеров и планировки, художники придумали вместе с искусственным интеллектом. При этом не забывали опираться на нынешние реалии — например, на то, какие пространства в действительности популярны в разных странах сегодня. Размах впечатляет — некоторые работы достигают в длину четырёх с половиной метров.



Мастер из «крестьянского мира» — в Русском музее

До 18 декабря, 0+

Русский музей показывает работы Ивана Творожникова — в Садовом вестибюле Михайловского дворца выставлены картины, которые сделали его знаменитым. Художник происходил из крестьян и в своё время стал известен портретами людей и детально проработанной фактурой русской деревни, а ещё — росписями храма Христа Спасителя и Исаакиевского собора. Сегодня имя Творожникова известно разве что ценителям, и в музее решили это исправить.

Бабушка и внучка. 1888. ГРМ. Фото: ГРМ Поделиться Поделиться





Урбанистические сцены — от советского мастера

До 9 января, 6+

Ещё одна временная экспозиция в Русском музее посвящена графику, живописцу и иллюстратору Борису Ермолаеву. К 120-летию со дня его рождения в музее решили показать работы 1930-х годов, на которых он запечатлел жизнь горожан в центре и на окраинах. Как отмечают в музее, мастер буквально «окутал» свои пейзажи и простые жанровые сцены в «зеленоватую, непроницаемую для солнечного света тональную гамму» и сделал их похожими на героев немого кино.



Эрмитаж впервые обратился к Поморью

До 31 марта, 12+

В Эрмитаже в первый раз показывают художественное наследие староверов Поморья из собственного собрания музея. Основой экспозиции в Манеже Малого Эрмитажа стали более полусотни икон, созданных мастерами с Выговской старообрядческой пустыни, а также рукописные книги, лубок, медное литьё и сложная резьба по дереву.

Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Мифология зеркал отразится в особняке Румянцева



До 20 октября 2024, 6+

Шесть залов, больше ста экспонатов XVIII–XX веков — таков размах выставки «С той стороны зеркального стекла…» в особняке Румянцева. Речь на ней пойдет не только о производстве зеркал и их использовании в быту, кино, науке, медицине, но также о сказках и мифах, где нередко используется «зеркальный» образ. Специально к выставке в особняке появился «зал-мираж» — в восточной анфиладе раскрыли два зеркала, которые долго были скрыты за фальшстенами.



В Галерее графики показывают старонидерландские редкости

С 21 октября до 28 января, 12+

В Галерее графики, расположенной в четырёх залах на третьем этаже Зимнего дворца, открывается экспозиция с работами мастеров старонидерландской школы. Широкая публика не так много знает об этом периоде, и тем важнее, что теперь в залах оказались выставлены рисунки Петруса Кристуса, Яна Госсарта и их современников. В Эрмитаже обращают внимание на уникальность подборки: работы с экспозиции «Рисунки старонидерландской школы» как правило делались авторами не на показ, а были «набросками», частью рабочего процесса, «пробами пера». Из ключевых экспонатов Эрмитаж обещает показать «Портрет юноши» Петруса Кристуса, последователя Яна ван Эйка и вещи, многие из которых до этого не выставлялись.

Франс Флорис. «Унижение Амана». Около 1550 года. Государственный Эрмитаж Фото: hermitagemuseum.org Поделиться Поделиться





Прослушать музыку



A’Studio играет на Vokzal 1853

20 октября, 16+

A’Studio в пятницу выступает с большим сольным концертом в пространстве Vokzal 1853. Коллективу уже больше 40 лет, а музыканты-основатели — Владимир Миклошич, Байгали Серкебаев и Кети Топурия всë ещё у руля.

«Дайте танк» зажжёт А2 дважды

21 и 22 октября, 12+

Группа «Дайте танк», играющая «гаражный рок для танцоров-интровертов, скучающих по русскому языку», даёт сразу два больших концерта в А2. Фанатам стоит приходить со знанием главных хитов и не забывать о дресс-коде — музыканты назвали выступления «трудовыми» и попросили включить в образе атрибут какой-нибудь профессии.

Фото: скриншот видео/youtube.com Поделиться Поделиться





Симфония Малера прозвучит в Филармонии

21 октября, 12+

В субботу в Большом зале Петербургской филармонии прозвучит монументальная Вторая симфония Густава Малера. Еë исполнят симфонический оркестр и хор Московского театра Новая Опера имени Е.В. Колобова под управлением главного приглашенного дирижера театра, британца Яна Латама-Кёнига. Для исполнения партитуры в Петербург приедут 200 московских музыкантов.

Искусство мугама — на Новой сцене

22 октября, 19.00, 6+

На Новой сцене Александринского театра Ансамбль Международного центра мугама играет традиционную музыку Азербайджана. Мугамом называют классическое музыкально-поэтическое искусство. Оно родилось из устной народной традиции и само стало фундаментом для новых жанров: симфонические мугамов, джаз-мугамов и даже опер. Выступление — часть программы фестиваля искусств Востока Dairafest.

Театральное

«Три товарища» стали мюзиклом

19 и 20 октября, 19.00

Музыкальный театр имени Шаляпина на сцене Дворца искусств Ленинградской области (ДК имени Горького) представляет премьеру мюзикла «Три товарища». Создатели спектакля увидели в тексте Ремарка прием контраста и сделали его основным в музыкальном решении спектакля, его сценографии, костюмах. Они напомнят, что герои, поломанные войной, живут в один из самых ярких музыкальных периодов прошлого века — «ревущие 20-е».

Артисты «Субботы» покажут своего «Дон Кихота»



21 и 22 октября, 19.00, 18+

Проект с впечатляюще длинным названием «Еще один поход хитроумного идальго Дон Кихота Ламанчского и его верного оруженосца Санчо Панса, а также их старых и новых знакомых, в ожидании конца известных времен, или просто Дон Кихот» пополнил репертуар театра «Суббота». Спектакль родился, когда один из самых молодых лауреатов премии «Золотая маска» Кирилл Люкевич вместе со своим постоянным соавтором, драматургом Анастасией Федоровой обратились к Сервантесу и решили дать классике новую трактовку.

Серзин превратил «Катапульту» и спасение

22 октября, 19.00, 18+

Для спектакля «Катапульта» режиссер Семен Серзин выбрал белорусскую пьесу авторства Дмитрия Богославского. Главный герой — 40-летний Вадик, который потерялся в жизни настолько, что неясно, спасет ли его семья и внезапно появившийся ангел-хранитель. Показы пройдут на базе «Невидимого театра».

«Легенда» устраивает вечер стендапа

22 октября, 20.00, 18+

Стендап в сопровождении струнного квартета — такой нестандартный формат увидят зрители на выступлении комика Антона Борисова на сцене театра «легенда». Стендапер, который выступал в высшей лиге, участвовал в программах «Убойная лига» и «Смех без правил» рассмешит шутками на самые актуальные темы.

На экране

Лидер Канн — уже в кино

С 19 октября, 18+

Главный релиз недели — «Анатомия падения» Жюстин Трие, которая получила «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. Жизнь успешной писательницы Сандры Войтер переворачивается после загадочной смерти мужа. Ей предъявляют обвинение в убийстве, однако, чем дальше заходит расследование, тем больше в невиновность героини верит её сын — слабовидящий подросток Дэниель.

Фото: предоставлено кинопрокатной компанией «Про:взгляд» Поделиться Поделиться





Фильмы со всего мира — на «КАРО.Арт»

До 22 октября, 18+



В кинотеатре «Варшавский экспресс» проходит второй Фестиваль «КАРО.Арт», в программе которого — лучшее авторское зарубежное и российское кино. В программу «Каннские премьеры» вошел фильм «В паутине» корейского режиссера Кима Джи-уна. Картину с актёром из нашумевших «Паразитов» покажут 22 октября в 19.00.



Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

