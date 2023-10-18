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    Группа «Дайте танк» сыграет в Петербурге два трудовых концерта

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    Группа «Дайте танк», играющая «гаражный рок для танцоров-интровертов, скучающих по русскому языку» (как музыканты определяют свой жанр), стала настолько большой, что уже не помещается в один концерт. 21 и 22 октября коллектив даст два сольных шоу в клубе А2 (16+).

    Фото: скриншот видео
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    Изюминка грядущих концертов — наличие единой тематики. В соцсетях группы объявлено, что шоу будут посвящены труду, поэтому от зрителей требуется подобрать подходящие образы. «В тренде любая спецодежда, от сапог рыбака до поварского колпака. Пора задуматься о профессии», — пишут организаторы.

    Если же говорить о музыкальном наполнении, то зрителям предстоит услышать уже знакомые композиции — увы, новинок у «Дайте танк» пока не предвидится. Последний на данный момент релиз — альбом-мюзикл «Слова-паразиты» — вышел в 2021 году и представляет собой 12-минутную композицию, в которой 1329 слов, что делает «Слова-паразиты» самой большой по количеству слов песней на русском языке.

    Вряд ли она прозвучит на концерте, но зато зрители точно услышат другие песни, например с прорывного альбома «Человеко-часы», мини-альбома «На вырост» и более ранних релизов. Так что не пропустите и не забудьте о спецодежде.

    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    Фото: скриншот видео

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