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    В парадных залах собняка Румянцева откроют «зал-мираж» и расскажут о зеркалах в искусстве

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    Выставка «С той стороны зеркального стекла…» займёт шесть залов музея, вы увидите более ста экспонатов XVIII — XX веков. Музей расскажет как о «мифологии» зеркал, так и об истории создания и производства зеркал.

    Фото: предоставлено музеем
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    Зеркало — предмет бытовой и традиционно завораживающий, для людей в нём всегда было нечто магическое. Даже в современной культуре (например в кино) этот мистический флёр зеркала используют постоянно. В Музее истории Петербурга есть большая коллекция зеркал и предметов, связанных с «зеркальной» темой, их решили оформить в профильную экспозицию. На выставке будут разделы, посвящённые зеркалам в искусстве, кино, науке, суевериях, моде, интерьере.

    Откроет выставку самое большое сохранившееся зеркало в Петербурге, его площадь — восемнадцать квадратных метров, оно выполнено единым листом и находится в парадном зале особняка. Также на экспозиции будет золочёный стол с зеркальной столешницей, выполненный по проекту Огюста Монферрана, акварели авангардистки Татьяны Глебовой. Специально к выставке в особняке появится «зал-мираж» — в восточной анфиладе раскроют два «родных» зеркала, которые долго были скрыты за фальшстенами. Вы сможете увидеть часть Зелёной гостиной в оригинальном убранстве с сохранившейся лепниной, мраморной консолью и жардиньеркой.

    Фото: предоставлено музеем
    Фото: предоставлено музеем
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    Выставка «С той стороны зеркального стекла…» пройдёт в Особняке Румянцева на Английской набережной с 20 октября 2023 по 20 октября 2024. 6+

    Анастасия Семенович

    Фото: предоставлено музеем

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