Фестиваль искусств Востока Dairafest: выставка, концерты, кино и суфийские практики

С 19 октября по 12 декабря в Петербурге на нескольких площадках будет проходить VII Международный фестиваль искусств Востока Dairafest. Программа поделена на пять направлений: выставки, музыка, кино, наука и перформансы. Организаторы ставят себе цель максимально полно показать восточную культуру, минуя шаблонные представления о Востоке.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







Одним из главных событий фестиваля станет выставка «Исчезнет или превратится» (0+) в культурном квартале «Брусницын». Экспозиция, состоящая из аудиовизуальных инсталляций, фотографий, видеоарта и предметов этнографии, является художественной интерпретацией исследований семейной памяти и традиций в Азербайджане, Узбекистане, Турции, России (Татарстане и Дагестане).



В рамках выставки с 26 октября по 23 ноября пройдут бесплатные лекции (12+) со спикерами из Эрмитажа, Российского этнографического музея и Русского музея. Цикл «Вещь как рассказчик» поможет глубже понять традиционный уклад жизни в странах Востока, основные темы лекций — ремесленное искусство, духовное знание, музыка, кочевничество и антикварный родовой дом-музей.



Выставка «Исчезнет или превратится» Фото: Ксения Диодоровоа, фото предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Музыкальную часть программы откроет 22 октября концерт Ансамбля Международного центра мугама (Азербайджан) под руководством Тайяра Байрамова на Новой сцене Александринского театра (6+). Мугам — это классическое музыкально-поэтическое искусство азербайджанского народа; на вечере прозвучат мугамы на струнных инструментах таре и кеманче, а также разновидностях ударных: дэфе и нагаре. Также в ноябре можно будет послушать ансамбль сирийского музыканта Кенана Авида «Шаг» (8 ноября, 0+), проект Mama Nature (15 ноября, 0+) и Jeeva Project (22 ноября, 0+) и финальный концерт фестиваля — «Музыкальная одиссея», участники которой — известные вокалисты и инструменталисты из Ирана, Турции и Азербайджана.

18 и 19 ноября Dairafest совместно с фестивалем документального кино «Докер» представит серию показов фильмов о культуре Востока (18+). Вниманию зрителей предстанут фестивальные хиты, отобранные из программы «Докера» разных лет. Кинопоказы в Daira Home будут сопровождаться вводными лекциями специалистов (антропологов и этнологов, востоковедов, искусствоведов, культурологов). Все сеансы бесплатные по регистрации.



Центральным событием образовательной части Dairafest станет научная конференция «Восток внутри России: размышления о (пост)ориентализме» (16+) 10 ноября в квартале «Брусницын». Вход для зрителей бесплатный по регистрации.



Перформанс Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







Перформативная программа фестиваля сконцентрируется на человеке и его отношениях с внешним миром. Зрители смогут приобщиться к суфийским практикам и медитации в движении на мастер-классе «Симметрия в движении» 25 ноября и лекции-перформансе «Осевое измерение» 30 ноября (вход по билетам,12+). Буто-перформансы также пройдут на открытии и закрытии выставки «Исчезнет или превратится» — 19 октября и 10 декабря. (12+)