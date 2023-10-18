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    В Мраморном дворце покажут масштабные «жилища будущего», созданные с помощью искусственного интеллекта

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    Проект арт-группы «ГрОМ», как заявляют организаторы, затронет будущее среды обитания человека, а также искусства фотографии. На выставке «Жилище будущего» вы увидите картины шириной до четырёх с половиной метров с изображениями «жилищ будущего», которые построены на традициях и стереотипах самых распространённых культур.

    Фото: ГРМ
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    Научно-технологические придумки, как называют идеи арт-группы и ИИ в музее, затронут библиотеки, оранжереи, спортзалы, офисы. Это будут одновременно узнаваемые и футуристические пространства. Проект вдохновлён идеями авангарда, литературной и кино фантастического жанра, а также дюссельдорфской школой фотографии.

    Фото: ГРМ
    Фото: ГРМ
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    Арт-группа ГрОМ — это фотохудожник Ольга Мичи, историк фотографии Алексей Логинов и искусствовед Артём Логинов. Ольга Мичи в недавнем прошлом была фотокорреспондентом ТАСС, телеведущей, блогером и travel-фотографом, также она — создательница центра визуальной культуры «Beton». Выставка в Русском музее — обращение к популярной в русской культуре архитектурно-футуристической теме, организаторы напоминают утопии Николая Чернышевского, предполагающие «позитивное, гармоничное жизнестроительство». Каждое поколение по-своему видит «жилище будущего», проект посвящён также эволюции восприятия окружающего мира. Работы, которые будут на выставке в Мраморном дворце, напечатаны на фотобумаге и накатаны на большие прямоугольные алюминиевые панели.

    Выставка «Жилище будущего» пройдёт в Мраморном дворце с 20 октября 2023 по 8 января 2024. 12+

    Фото: ГРМ

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